Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Bari

Una circolazione ciclonica continua a influenzare l’Italia, mantenendo condizioni di instabilità diffusa con piogge e temporali, localmente anche intensi, attesi nelle prossime ore e durante la giornata di domani. Tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì si intravede una breve tregua dal maltempo, caratterizzata da schiarite e fenomeni più isolati. Tuttavia, questa pausa avrà vita breve: già dal pomeriggio di giovedì un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Nord Italia, riportando un peggioramento marcato delle condizioni meteorologiche.

Nel corso di venerdì il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud, con precipitazioni diffuse e temporali che segneranno l’avvio di una fase instabile destinata a coinvolgere gran parte della Penisola.

Temperature massime registrate in Italia