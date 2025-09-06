Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Catania

L’anticiclone delle Azzorre continuerà a dominare lo scenario meteorologico nel corso del fine settimana, assicurando condizioni di tempo stabile e cieli in gran parte sereni su tutta l’Italia. Le temperature manterranno valori tipicamente estivi, con massime comprese intorno ai 29-30 gradi al Nord, 30-32 gradi al Centro-Sud e punte più elevate sulla Sardegna, dove il caldo sarà più marcato.

L’alta pressione resterà protagonista anche a inizio della prossima settimana, garantendo ancora giornate soleggiate e clima gradevole. Tuttavia, a partire da lunedì si assisterà a un aumento della nuvolosità sul Centro-Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, che potrebbe determinare le prime precipitazioni sul settore alpino occidentale.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Catania, Foggia, Grottaglie, Matera

a Catania, Foggia, Grottaglie, Matera +31°C a Alghero, Benevento, Cagliari, Crotone, Firenze, Lecce, Pantelleria, Siena

a Alghero, Benevento, Cagliari, Crotone, Firenze, Lecce, Pantelleria, Siena +30°C a Ferrara, Grosseto, Lampedusa, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trapani

a Ferrara, Grosseto, Lampedusa, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trapani +29°C a Avellino, Bari, Bologna, L’Aquila, Napoli, Rieti, Viterbo

a Avellino, Bari, Bologna, L’Aquila, Napoli, Rieti, Viterbo +28°C a Albenga, Forli, Lamezia Terme, Olbia, Parma, Pisa, Treviso, Udine, Verona

a Albenga, Forli, Lamezia Terme, Olbia, Parma, Pisa, Treviso, Udine, Verona +27°C a Brescia, Brindisi, Campobasso, Cervia, Gela, Padova, Pescara, Piacenza, Torino, Venezia

a Brescia, Brindisi, Campobasso, Cervia, Gela, Padova, Pescara, Piacenza, Torino, Venezia +26°C a Ancona, Aosta, Bergamo, Milano, Novara, Potenza, Termoli, Vasto

a Ancona, Aosta, Bergamo, Milano, Novara, Potenza, Termoli, Vasto +25°C a Bolzano, Cuneo, Genova, Pesaro, Rimini.

