Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Firenze

Fino alla giornata di domenica 21 settembre l’alta pressione continuerà a garantire tempo in gran parte stabile e soleggiato sull’Italia e sull’Europa orientale, con temperature massime che raggiungeranno valori prossimi ai 30°C in diverse aree del Paese. Tuttavia, sul settore nord-occidentale inizieranno a comparire i primi segnali di cedimento, a causa della lenta avanzata di una perturbazione atlantica che porterà le prime precipitazioni e un lieve calo termico.

Nella giornata di lunedì 22 settembre la parte più intensa della perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, estendendosi anche alla Toscana e alla Sardegna. Il passaggio del fronte sarà accompagnato da piogge diffuse e da temporali localmente intensi, con rischio di nubifragi soprattutto nelle aree più esposte. Questo segnerà l’avvio di una fase di maltempo più marcata sull’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Firenze, Latina

a Firenze, Latina +31°C a Alghero, Guidonia, Roma, Siena

a Alghero, Guidonia, Roma, Siena +30°C a Cagliari, Ferrara, Frosinone, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo

a Cagliari, Ferrara, Frosinone, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo +29°C a Albenga, Benevento, Bologna, Catania, Grosseto, Lampedusa, Perugia, Pisa, Rieti

a Albenga, Benevento, Bologna, Catania, Grosseto, Lampedusa, Perugia, Pisa, Rieti +28°C a Brescia, Crotone, Foggia, Gela, Messina, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Trapani, Verona

a Brescia, Crotone, Foggia, Gela, Messina, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Trapani, Verona +27°C a Bolzano, Forlì, Genova, Grottaglie, L’Aquila, Lecce, Novara, Padova, Pescara, Treviso

a Bolzano, Forlì, Genova, Grottaglie, L’Aquila, Lecce, Novara, Padova, Pescara, Treviso +26°C a Ancona, Aosta, Bergamo, Cervia, Cuneo, Matera, Milano, S. Maria di Leuca, Torino, Udine

a Ancona, Aosta, Bergamo, Cervia, Cuneo, Matera, Milano, S. Maria di Leuca, Torino, Udine +25°C a Bari, Brindisi, Pesaro, Rimini, Termoli, Venezia

a Bari, Brindisi, Pesaro, Rimini, Termoli, Venezia +24°C a Vasto

a Vasto +22°C a Avellino, Potenza

