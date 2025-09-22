Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Foggia

Nelle prossime ore una perturbazione attraverserà l’Italia con la fase più intensa, portando piogge diffuse e localmente abbondanti, anche a carattere di nubifragio, dapprima al Nord, al Centro e in Sardegna, per poi estendersi gradualmente anche al Sud e in Sicilia. Il fronte sarà seguito dall’afflusso di aria più fresca, che manterrà il tempo instabile e spesso piovoso nei giorni successivi. Le temperature caleranno in modo sensibile: il calo si avvertirà inizialmente al Centro-Nord e in Sardegna, per poi raggiungere anche le regioni meridionali entro giovedì.

A metà settimana i valori termici potranno risultare inferiori alle medie stagionali, soprattutto al Nord Italia, confermando l’avvio di una fase pienamente autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Foggia

a Foggia +31°C a Trapani

a Trapani +30°C a Ancona, Bari, Benevento, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Matera, Olbia, Palermo, Pesaro, Pescara

a Ancona, Bari, Benevento, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Matera, Olbia, Palermo, Pesaro, Pescara +29°C a Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme

a Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme +28°C a Alghero, Cervia, Crotone, Frosinone, Lampedusa, Latina, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Termoli

a Alghero, Cervia, Crotone, Frosinone, Lampedusa, Latina, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Termoli +27°C a Avellino, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Messina, Vasto

a Avellino, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Messina, Vasto +26°C a Albenga, Gela, L’Aquila, Parma, Perugia, Potenza, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Gela, L’Aquila, Parma, Perugia, Potenza, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca +25°C a Campobasso, Piacenza, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo

a Campobasso, Piacenza, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo +24°C a Genova, Treviso, Verona

a Genova, Treviso, Verona +23°C a Brescia

a Brescia +22°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +21°C a Bergamo, Torino

a Bergamo, Torino +20°C a Bolzano

a Bolzano +19°C a Milano, Novara

