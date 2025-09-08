Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Foggia

L’alta pressione mostra i primi segnali di cedimento sul Centro-Nord, aprendo la strada all’ingresso di una nuova perturbazione atlantica, la terza del mese di settembre. A partire da martedì 9 il fronte raggiungerà il Nord Italia, la Toscana e la Sardegna, determinando un peggioramento delle condizioni meteo. La fase più attiva della perturbazione è attesa mercoledì 10, quando piogge e temporali si estenderanno anche al resto del Centro e sulla Campania. In alcune zone, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico, non si escludono fenomeni di forte intensità con rischio di precipitazioni abbondanti e rovesci temporaleschi.

Giovedì 11 sarà la volta delle estreme regioni meridionali e della Sicilia, che verranno coinvolte dal fronte instabile. Nello stesso tempo, al Nord-Ovest e su parte del Centro si intravede un miglioramento, segnale di un graduale ritorno a condizioni più stabili.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Pantelleria

a Pantelleria +32°C a Benevento, Foggia, Matera

a Benevento, Foggia, Matera +31°C a Alghero, Grottaglie, Guidonia, Trapani

a Alghero, Grottaglie, Guidonia, Trapani +30°C a Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Olbia, Reggio Calabria, Roma

a Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Olbia, Reggio Calabria, Roma +29°C a Frosinone, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Lecce, Palermo, Perugia, Rieti

a Frosinone, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Lecce, Palermo, Perugia, Rieti +28°C a Avellino, Bologna, Crotone, Forlì, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Pescara, Siena, Viterbo

a Avellino, Bologna, Crotone, Forlì, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Pescara, Siena, Viterbo +27°C a Bari, Cervia, Chieti, Gela, Pisa, Potenza

a Bari, Cervia, Chieti, Gela, Pisa, Potenza +26°C a Albenga, Ancona, Bolzano, Brescia, Brindisi, Parma, Pesaro, Termoli, Treviso, Udine, Vasto, Verona

a Albenga, Ancona, Bolzano, Brescia, Brindisi, Parma, Pesaro, Termoli, Treviso, Udine, Vasto, Verona +25°C a Cuneo, Genova, Piacenza, Rimini, Torino, Venezia

a Cuneo, Genova, Piacenza, Rimini, Torino, Venezia +24°C a Bergamo, Milano

a Bergamo, Milano +23°C a Novara

