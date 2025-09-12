Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Matera

Dopo la sfuriata temporalesca che ha interessato il Paese tra mercoledì e giovedì, l’alta pressione è tornata protagonista nella giornata di venerdì, riportando condizioni di stabilità e un clima gradevolmente caldo da Nord a Sud. Nel corso del weekend, il tempo stabile si manterrà soprattutto al Sud e su parte delle regioni centrali, grazie all’espansione dei settori orientali dell’anticiclone delle Azzorre. In queste aree, le giornate saranno caratterizzate da sole prevalente e temperature miti, con valori tipici di una vera e propria estate settembrina.

Scenario diverso invece per il Nord Italia e alcune zone del Centro, dove il tempo tornerà a peggiorare a causa del rapido passaggio di una perturbazione atlantica. Questa sarà collegata a una vasta depressione situata tra l’Inghilterra e l’Islanda e porterà piogge e locali temporali.

Il fronte atlantico entrerà in azione dal pomeriggio di sabato, per poi completare il suo transito nel pomeriggio di domenica. In queste ore si assisterà a un peggioramento del tempo, con instabilità e fenomeni sparsi soprattutto al Nord e nelle regioni centrali più esposte.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Matera

a Matera +31°C a Catania

a Catania +30°C a Cagliari, Foggia, Grottaglie, Lecce, Olbia, Taranto

a Cagliari, Foggia, Grottaglie, Lecce, Olbia, Taranto +29°C a Benevento, Ferrara, Forlì, Guidonia, Lampedusa, Messina, Reggio Calabria, Roma, Trapani

a Benevento, Ferrara, Forlì, Guidonia, Lampedusa, Messina, Reggio Calabria, Roma, Trapani +28°C a Alghero, Bologna, Crotone, Firenze, Gela, Lamezia Terme, Palermo, Parma

a Alghero, Bologna, Crotone, Firenze, Gela, Lamezia Terme, Palermo, Parma +27°C a Bari, Brescia, Cervia, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rieti, Siena, S. Maria di Leuca, Termoli, Treviso, Verona

a Bari, Brescia, Cervia, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rieti, Siena, S. Maria di Leuca, Termoli, Treviso, Verona +26°C a Albenga, Ancona, Aosta, Brindisi, Capri, Cuneo, Napoli, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Rimini, Torino, Vasto, Venezia, Viterbo

a Albenga, Ancona, Aosta, Brindisi, Capri, Cuneo, Napoli, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Rimini, Torino, Vasto, Venezia, Viterbo +25°C a Avellino, Bergamo, Genova, Milano, Potenza, Udine

