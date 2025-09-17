Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Olbia

A partire da giovedì 18 settembre e per il resto della settimana, l’alta pressione delle Azzorre si consoliderà sul nostro Paese, mantenendo a distanza le perturbazioni atlantiche. La conseguenza sarà una fase dominata da tempo stabile e soleggiato, con assenza di precipitazioni e un progressivo aumento delle temperature. Questo scenario sarà favorito dall’afflusso di una massa d’aria più calda, pronta a riportare condizioni tipicamente estive nella seconda parte di settembre.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Olbia

a Olbia +31°C a Benevento, Cagliari, Grottaglie

a Benevento, Cagliari, Grottaglie +30°C a Catania, Crotone, Foggia, Frosinone, Reggio Calabria, Roma

a Catania, Crotone, Foggia, Frosinone, Reggio Calabria, Roma +29°C a Albenga, Firenze, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Lecce, Napoli, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Albenga, Firenze, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Lecce, Napoli, S.Maria Di Leuca, Trapani +28°C a Avellino, Bari, Ferrara, Gela, L’Aquila, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia, Siena

a Avellino, Bari, Ferrara, Gela, L’Aquila, Messina, Palermo, Pantelleria, Perugia, Siena +27°C a Alghero, Brescia, Brindisi, Genova, Pescara, Pisa, Rieti, Viterbo

a Alghero, Brescia, Brindisi, Genova, Pescara, Pisa, Rieti, Viterbo +26°C a Aosta, Bologna, Bolzano, Novara, Padova, Piacenza, Termoli, Treviso, Udine, Vasto, Verona

a Aosta, Bologna, Bolzano, Novara, Padova, Piacenza, Termoli, Treviso, Udine, Vasto, Verona +25°C a Ancona, Cervia, Forlì, Milano, Parma, Potenza, Torino, Venezia

a Ancona, Cervia, Forlì, Milano, Parma, Potenza, Torino, Venezia +24°C a Bergamo, Pesaro, Rimini

a Bergamo, Pesaro, Rimini +23°C a Cuneo

