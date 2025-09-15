Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Cagliari

Nella seconda parte della settimana il quadro meteorologico sull’Italia tornerà a essere dominato dalla stabilità atmosferica, grazie a una netta rimonta dell’alta pressione delle Azzorre che si espanderà sul Mediterraneo. Questo garantirà giornate in gran parte soleggiate e condizioni di tempo stabile, con buona probabilità almeno fino a sabato 20. Prima del miglioramento definitivo, si registrerà un ultimo passaggio perturbato: tra lunedì sera e martedì 16 la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà il Nord-Est, determinando qualche rovescio e locali temporali.

Successivamente, mercoledì 17, il fronte scivolerà verso i Balcani, lasciando in eredità un po’ di nuvolosità e un temporaneo calo delle temperature soprattutto lungo il versante adriatico.

Si tratterà comunque di un episodio di breve durata, destinato a lasciare spazio a un progressivo miglioramento: già da giovedì il sole tornerà a dominare la scena sulla quasi totalità della Penisola, accompagnato da un rialzo termico più evidente al Centro-Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Cagliari

a Cagliari +32°C a Foggia, Olbia

a Foggia, Olbia +31°C a Benevento

a Benevento +30°C a Alghero, Catania, Ferrara, Grottaglie, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Catania, Ferrara, Grottaglie, Reggio Calabria, Trapani +29°C a Crotone, Firenze, Forlì, Frosinone, Guidonia, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Lecce, Messina, Palermo, Roma, S. Maria di Leuca

a Crotone, Firenze, Forlì, Frosinone, Guidonia, Lampedusa, L’Aquila, Latina, Lecce, Messina, Palermo, Roma, S. Maria di Leuca +28°C a Avellino, Bologna, Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Pantelleria, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Siena, Treviso, Viterbo

a Avellino, Bologna, Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Pantelleria, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Siena, Treviso, Viterbo +27°C a Bari, Brescia, Brindisi, Cervia, Gela, Potenza, Udine, Verona

a Bari, Brescia, Brindisi, Cervia, Gela, Potenza, Udine, Verona +26°C a Albenga, Ancona, Bergamo, Cuneo, Milano, Novara, Pesaro, Venezia

a Albenga, Ancona, Bergamo, Cuneo, Milano, Novara, Pesaro, Venezia +25°C a Aosta, Genova, Rimini, Torino

