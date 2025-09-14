Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Foggia

L’Italia si appresta a vivere una nuova fase di stabilità atmosferica e di caldo anomalo, con l’estate pronta a tornare protagonista nel cuore di settembre. Già dall’inizio della settimana, infatti, l’anticiclone delle Azzorre si rinforzerà e andrà a estendersi sul bacino del Mediterraneo, garantendo giornate soleggiate e un clima decisamente più caldo rispetto alle medie stagionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa configurazione dovrebbe garantire condizioni prevalentemente stabili e asciutte almeno fino al prossimo weekend, con temperature in aumento sia al Centro che al Sud e valori molto miti anche al Nord.

L’unica eccezione potrebbe verificarsi nella giornata di martedì 16 settembre, quando la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale potrebbe lambire i settori di Nord-Est, portando una breve parentesi instabile con qualche rovescio o temporale sparso.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Foggia, Matera

a Foggia, Matera +32°C a Olbia

a Olbia +31°C a Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria

a Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria +30°C a Alghero

a Alghero +29°C a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Catania, Crotone, Ferrara, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Catania, Crotone, Ferrara, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Trapani +28°C a Bologna, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria, Rimini, Roma

a Bologna, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria, Rimini, Roma +27°C a Aosta, Brindisi, Cervia, Forlì, Gela, Grosseto, Napoli, Parma, Pescara, Piacenza, Venezia

a Aosta, Brindisi, Cervia, Forlì, Gela, Grosseto, Napoli, Parma, Pescara, Piacenza, Venezia +26°C a Avellino, Bolzano, Brescia, Firenze, L’Aquila, Padova, Perugia, Potenza, Rieti, Termoli, Treviso, Verona

a Avellino, Bolzano, Brescia, Firenze, L’Aquila, Padova, Perugia, Potenza, Rieti, Termoli, Treviso, Verona +25°C a Albenga, Bergamo, Milano, Novara, Pisa, Siena, Torino, Vasto, Viterbo

a Albenga, Bergamo, Milano, Novara, Pisa, Siena, Torino, Vasto, Viterbo +24°C a Cuneo, Udine

a Cuneo, Udine +23°C a Genova.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: