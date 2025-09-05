Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Cagliari

L’anticiclone delle Azzorre si prepara a tornare protagonista sullo scenario meteorologico italiano nel fine settimana. Dopo il passaggio della perturbazione che nelle ultime ore ha interessato parte del Nord, il tempo tenderà a migliorare rapidamente, favorendo condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese. Al Nord i termometri si manterranno su valori tipicamente estivi, con massime comprese tra 28 e 30°C, mentre al Centro-Sud si potranno raggiungere i 30-32°C, con picchi anche superiori soprattutto nelle aree interne e sulle due Isole Maggiori.

Il quadro complessivo del weekend sarà quindi improntato a una diffusa stabilità atmosferica, con giornate gradevoli e dal sapore ancora estivo. Uno sguardo alla prossima settimana evidenzia però un certo margine di incertezza: lo scenario più plausibile, al momento, sembra quello di un avvio ancora caratterizzato da tempo stabile e temperature sopra la media, in linea con la prosecuzione dell’estate settembrina.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Cagliari

a Cagliari +33°C a Foggia, Olbia

a Foggia, Olbia +32°C a Benevento, Grottaglie, Guidonia, Matera

a Benevento, Grottaglie, Guidonia, Matera +31°C a Catania, Ferrara, Latina, Lecce, Roma

a Catania, Ferrara, Latina, Lecce, Roma +30°C a Alghero, Cervia, Crotone, Firenze, Forlì, Frosinone, Napoli, Pescara, Reggio Calabria

a Alghero, Cervia, Crotone, Firenze, Forlì, Frosinone, Napoli, Pescara, Reggio Calabria +29°C a Bologna, Campobasso, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Padova, Perugia, Siena, Treviso, Viterbo

a Bologna, Campobasso, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Padova, Perugia, Siena, Treviso, Viterbo +28°C a Avellino, Bari, Messina, Parma, Piacenza, Rieti, Termoli, Torino, Trapani, Udine, Verona

a Avellino, Bari, Messina, Parma, Piacenza, Rieti, Termoli, Torino, Trapani, Udine, Verona +27°C a Ancona, Brescia, Brindisi, Chieti, Cuneo, Gela, Novara, Palermo, Pantelleria, Pesaro, Potenza, Rimini, Vasto, Venezia

a Ancona, Brescia, Brindisi, Chieti, Cuneo, Gela, Novara, Palermo, Pantelleria, Pesaro, Potenza, Rimini, Vasto, Venezia +26°C a Albenga, Bergamo, Milano, Pisa

a Albenga, Bergamo, Milano, Pisa +25°C a Bolzano, Genova

