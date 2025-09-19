Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Firenze

Nel corso del fine settimana l’Italia continuerà a vivere un clima estivo, grazie al dominio dell’alta pressione. Il tempo sarà in gran parte stabile e soleggiato, mentre l’afflusso di aria subtropicale manterrà le temperature ben superiori alla media, con punte massime comprese tra 32 e 34°C. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, già da domenica si intravedono i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone. La svolta arriverà con l’avvio della nuova settimana, quando una perturbazione atlantica avanzerà verso la Penisola, determinando un peggioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord-Ovest. Il fronte sarà accompagnato da piogge e temporali localmente intensi, che progressivamente si estenderanno anche alle altre regioni.

Contestualmente, si assisterà a un calo delle temperature, inizialmente al Nord e successivamente anche al Centro e al Sud entro la metà della settimana, sancendo il ritorno di un contesto più tipicamente autunnale.