Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Firenze

Nel corso del fine settimana l’Italia continuerà a vivere un clima estivo, grazie al dominio dell’alta pressione. Il tempo sarà in gran parte stabile e soleggiato, mentre l’afflusso di aria subtropicale manterrà le temperature ben superiori alla media, con punte massime comprese tra 32 e 34°C. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, già da domenica si intravedono i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone. La svolta arriverà con l’avvio della nuova settimana, quando una perturbazione atlantica avanzerà verso la Penisola, determinando un peggioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord-Ovest. Il fronte sarà accompagnato da piogge e temporali localmente intensi, che progressivamente si estenderanno anche alle altre regioni.
Contestualmente, si assisterà a un calo delle temperature, inizialmente al Nord e successivamente anche al Centro e al Sud entro la metà della settimana, sancendo il ritorno di un contesto più tipicamente autunnale.
Temperature massime registrate in Italia
- +34°C a Firenze
- +33°C a Benevento, Napoli, Siena
- +32°C a Ferrara, Guidonia, Perugia
- +31°C a Alghero, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
- +30°C a Albenga, Bologna, Catania, Foggia, Grosseto, Grottaglie, L’Aquila, Pisa
- +29°C a Avellino, Bolzano, Brescia, Cagliari, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Matera, Messina, Olbia, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, Treviso
- +28°C a Crotone, Cuneo, Gela, Milano, Novara, Padova, Palermo, Pantelleria, Pescara, Torino, Trapani, Udine, Verona
- +27°C a Bergamo, Cervia, S.Maria Di Leuca
- +26°C a Ancona, Aosta, Bari, Brindisi, Potenza, Termoli, Venezia
- +25°C a Pesaro, Rimini, Vasto
