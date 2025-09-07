Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Sassari

All’inizio della prossima settimana l’Italia sarà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, che garantirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Tuttavia, i primi segnali di un suo progressivo cedimento lasceranno spazio all’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica. Martedì le prime nubi e piogge interesseranno soprattutto il Nord, la Toscana e la Sardegna, con fenomeni a tratti localmente intensi. Successivamente, tra mercoledì e giovedì, il fronte perturbato più attivo raggiungerà anche il resto del Centro e la Campania, determinando un peggioramento più diffuso.

Non si escludono precipitazioni intense, in particolare sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici, dove potrebbero verificarsi criticità legate a forti rovesci e temporali.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Alghero, Sassari

a Alghero, Sassari +32°C a Benevento, Reggio Calabria

a Benevento, Reggio Calabria +31°C a Cagliari, Firenze, Matera, Pantelleria, Roma, Siena

a Cagliari, Firenze, Matera, Pantelleria, Roma, Siena +30°C a Catania, Crotone, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Palermo, Trapani

a Catania, Crotone, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Palermo, Trapani +29°C a Avellino, Bologna, Forli, Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Olbia, Perugia, Pisa, Viterbo

a Avellino, Bologna, Forli, Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Olbia, Perugia, Pisa, Viterbo +28°C a Albenga, Bari, Gela, Lamezia Terme, Piacenza, Rieti

a Albenga, Bari, Gela, Lamezia Terme, Piacenza, Rieti +27°C a Brescia, Brindisi, Cervia, Genova, Novara, Parma, Pescara, Torino, Verona

a Brescia, Brindisi, Cervia, Genova, Novara, Parma, Pescara, Torino, Verona +26°C a Ancona, Bergamo, Campobasso, Cuneo, Milano, Padova, Potenza, Treviso, Udine, Venezia

a Ancona, Bergamo, Campobasso, Cuneo, Milano, Padova, Potenza, Treviso, Udine, Venezia +25°C a Aosta, Pesaro, Rimini, Termoli, Vasto

a Aosta, Pesaro, Rimini, Termoli, Vasto +24°C a Bolzano, Chieti.

