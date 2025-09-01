Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Alghero

MeteoWeb

L’avvio di settembre, che coincide anche con l’inizio dell’autunno meteorologico, sarà caratterizzato da un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Una perturbazione atlantica, in arrivo sul Nord-Ovest già nelle prossime ore, raggiungerà entro domani anche il Nord-Est e gran parte delle regioni tirreniche e interne del Centro-Sud, riportando piogge e temporali diffusi. Il sistema perturbato sarà accompagnato da un richiamo prefrontale di aria calda proveniente da sud, che determinerà un temporaneo aumento delle temperature soprattutto al Centro e al Sud. Tuttavia, il passaggio del fronte sarà seguito da correnti più fresche che causeranno un calo termico: martedì in particolare su Nord-Est, Centro e Sardegna, e mercoledì anche al Meridione.

Nonostante la velocità di transito della perturbazione, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con la possibilità di criticità idrogeologiche e disagi legati alle piogge abbondanti.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Alghero, Trapani

a Alghero, Trapani +32°C a Foggia, Olbia

a Foggia, Olbia +31°C a Benevento, Ferrara, Firenze, Guidonia, Palermo

a Benevento, Ferrara, Firenze, Guidonia, Palermo +30°C a Bologna, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lampedusa, Pantelleria, Roma

a Bologna, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lampedusa, Pantelleria, Roma +29°C a Catania, Cervia, Ancona, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Matera, Perugia, Reggio Calabria

a Catania, Cervia, Ancona, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Matera, Perugia, Reggio Calabria +28°C a Avellino, Bari, Crotone, L’Aquila, Napoli, Pescara, Rieti, Rimini, Treviso, Viterbo

a Avellino, Bari, Crotone, L’Aquila, Napoli, Pescara, Rieti, Rimini, Treviso, Viterbo +27°C a Parma, Pesaro, Pisa, Potenza, Siena, Termoli, Udine, Verona

a Parma, Pesaro, Pisa, Potenza, Siena, Termoli, Udine, Verona +26°C a Albenga, Brindisi, Vasto, Venezia

a Albenga, Brindisi, Vasto, Venezia +25°C a Brescia, Genova, Piacenza

a Brescia, Genova, Piacenza +24°C a Bolzano

a Bolzano +23°C a Bergamo

a Bergamo +21°C a Milano, Novara

a Milano, Novara +19°C a Cuneo, Torino

