Meteo, le temperature minime di oggi 1° Settembre: +11°C a L’Aquila

L’avvio di settembre e dell’autunno meteorologico sarà segnato dal passaggio di una nuova perturbazione atlantica. Nella giornata di lunedì il fronte raggiungerà il Nord-Ovest, per poi estendersi entro martedì al Nord-Est e alle regioni tirreniche. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, potranno risultare localmente intense e non si escludono criticità legate a fenomeni di forte instabilità. In Emilia Romagna, lungo il medio-basso Adriatico e sull’estremo Sud, gli effetti saranno invece più attenuati e circoscritti. L’ingresso del fronte porterà comunque un temporaneo calo delle temperature, in alcuni casi anche al di sotto delle medie stagionali, accompagnato da venti in rinforzo e da mari mossi.

A partire da mercoledì la perturbazione tenderà ad allontanarsi verso est, lasciando spazio a un progressivo miglioramento del tempo su gran parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, lunedì 1° settembre 2025:

+11°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Avellino, Potenza

a Avellino, Potenza +15°C a Benevento, Firenze, Perugia

a Benevento, Firenze, Perugia +16°C a Bolzano, Cervia, Frosinone, Olbia, Pescara, Siena, Udine, Viterbo

a Bolzano, Cervia, Frosinone, Olbia, Pescara, Siena, Udine, Viterbo +17°C a Bari, Bergamo, Cuneo, Ancona, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Piacenza, Pisa, Rimini, Verona

a Bari, Bergamo, Cuneo, Ancona, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Piacenza, Pisa, Rimini, Verona +18°C a Alghero, Bologna, Brescia, Matera, Milano, Napoli, Novara, Parma, Roma, Torino, Treviso, Vasto, Venezia

a Alghero, Bologna, Brescia, Matera, Milano, Napoli, Novara, Parma, Roma, Torino, Treviso, Vasto, Venezia +19°C a Brindisi, Chieti, Foggia, Pesaro, Termoli

a Brindisi, Chieti, Foggia, Pesaro, Termoli +20°C a Albenga, Catania, Trapani

a Albenga, Catania, Trapani +21°C a Genova, Reggio Calabria

a Genova, Reggio Calabria +22°C a Palermo

a Palermo +23°C a Crotone, Pantelleria

a Crotone, Pantelleria +25°C a Cagliari

a Cagliari +26°C a Lampedusa

