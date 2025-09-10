Meteo, le temperature minime di oggi 10 Settembre: +15°C a Novara

L’ondata di maltempo in Italia sta vivendo in queste ore la sua fase più intensa. Le piogge abbondanti e localmente molto forti sono accompagnate da rovesci temporaleschi e nubifragi, con la possibilità di provocare frane, smottamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua. Secondo le ultime stime, nelle prossime ore potranno cadere tra i 100 e i 150 millimetri di pioggia al Nord e lungo il versante tirrenico compreso tra Toscana e Campania, con accumuli localmente anche superiori: un quantitativo che normalmente si registrerebbe nell’arco di mezza stagione autunnale.

Il peggioramento si estenderà poi anche alle regioni meridionali e alla Sicilia, dove tra mercoledì sera e giovedì mattina sono attese precipitazioni più irregolari e meno diffuse, pur sempre associate a instabilità e locali criticità.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 10 settembre 2025:

+15°C a Novara

a Novara +16°C a Bergamo, Bolzano, Milano

a Bergamo, Bolzano, Milano +17°C a L’Aquila

a L’Aquila +18°C a Benevento, Cuneo, Rieti, Torino

a Benevento, Cuneo, Rieti, Torino +19°C a Albenga, Brescia, Campobasso, Cervia, Firenze, Frosinone, Padova, Perugia, Piacenza, Siena, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo

a Albenga, Brescia, Campobasso, Cervia, Firenze, Frosinone, Padova, Perugia, Piacenza, Siena, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo +20°C a Alghero, Bologna, Genova, Grosseto, Parma, Pisa, Potenza, Rimini, Roma

a Alghero, Bologna, Genova, Grosseto, Parma, Pisa, Potenza, Rimini, Roma +21°C a Ancona, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro, Pescara

a Ancona, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro, Pescara +22°C a Avellino, Matera, Napoli, Vasto

a Avellino, Matera, Napoli, Vasto +23°C a Catania, Gela, Latina, Reggio Calabria

a Catania, Gela, Latina, Reggio Calabria +24°C a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Termoli

a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Termoli +25°C a Crotone, Messina, S. Maria Di Leuca, Trapani

a Crotone, Messina, S. Maria Di Leuca, Trapani +26°C a Palermo, Pantelleria

a Palermo, Pantelleria +27°C a Lampedusa

