Meteo, le temperature minime di oggi 11 Settembre: +12°C a Aosta

L’intensa perturbazione atlantica che sta interessando l’Italia si appresta a lasciare gradualmente il Paese. Nella giornata odierna, infatti, il maltempo si concentrerà ancora sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord e in Sardegna prevarranno le ampie schiarite, con soltanto qualche pioggia residua localizzata sull’estremo Nord-Est e nelle aree appenniniche. Questa fase perturbata sarà accompagnata anche da un deciso calo delle temperature, che determinerà entro la fine della giornata la conclusione del caldo anomalo anche sulle regioni del Sud, riportando i valori termici su livelli più vicini alle medie stagionali.

Le temperature minime di oggi, giovedì 11 settembre 2025:

+12°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +14°C a Bolzano, Milano

a Bolzano, Milano +15°C a Bologna, Cervia, L’Aquila, Parma, Verona

a Bologna, Cervia, L’Aquila, Parma, Verona +16°C a Bergamo, Novara, Perugia, Potenza, Rimini

a Bergamo, Novara, Perugia, Potenza, Rimini +17°C a Brescia, Grosseto, Udine, Venezia, Viterbo

a Brescia, Grosseto, Udine, Venezia, Viterbo +18°C a Ancona, Cagliari, Frosinone, Matera, Treviso

a Ancona, Cagliari, Frosinone, Matera, Treviso +19°C a Avellino, Benevento, Firenze, Pesaro, Pescara, Siena

a Avellino, Benevento, Firenze, Pesaro, Pescara, Siena +20°C a Alghero, Genova, Latina, Napoli, Olbia

a Alghero, Genova, Latina, Napoli, Olbia +21°C a Bari, Lecce, Roma, Vasto

a Bari, Lecce, Roma, Vasto +22°C a Brindisi, Lamezia Terme, Pisa, S. Maria Di Leuca, Termoli

a Brindisi, Lamezia Terme, Pisa, S. Maria Di Leuca, Termoli +23°C a Pantelleria, Trapani

a Pantelleria, Trapani +24°C a Foggia, Messina, Palermo

a Foggia, Messina, Palermo +25°C a Catania, Gela, Reggio Calabria

a Catania, Gela, Reggio Calabria +26°C a Lampedusa

