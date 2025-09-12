Meteo, le temperature minime di oggi 12 Settembre: +10°C a L’Aquila

Nelle ultime ore l’Italia ha potuto beneficiare di una breve pausa dal maltempo, con condizioni più stabili e asciutte su gran parte del territorio nazionale. Questa tregua, tuttavia, sarà di breve durata. Mentre l’alta pressione si rafforzerà soprattutto al Sud, garantendo giornate soleggiate e stabili probabilmente per buona parte della prossima settimana, le regioni settentrionali saranno presto interessate da un nuovo peggioramento. A partire da sabato 13 settembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, portando un graduale aumento della nuvolosità e i primi rovesci sparsi. Con il passare delle ore i fenomeni si faranno più diffusi e localmente anche temporaleschi.

Il fronte perturbato non si limiterà al Nord: entro la serata di sabato i temporali raggiungeranno anche la Toscana, dove sono attese precipitazioni intense e persistenti in alcune aree.

Le temperature minime di oggi, venerdì 12 settembre 2025:

+10°C a L’Aquila

a L’Aquila +12°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Cervia, Frosinone, Potenza

a Cervia, Frosinone, Potenza +15°C a Aosta, Bolzano, Campobasso, Firenze, Milano, Novara, Verona

a Aosta, Bolzano, Campobasso, Firenze, Milano, Novara, Verona +16°C a Ancona, Brescia, Grosseto, Perugia, Pescara, Rimini, Viterbo

a Ancona, Brescia, Grosseto, Perugia, Pescara, Rimini, Viterbo +17°C a Albenga, Alghero, Bari, Bergamo, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Torino, Udine

a Albenga, Alghero, Bari, Bergamo, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Torino, Udine +18°C a Bologna, Lamezia Terme, Treviso, Venezia

a Bologna, Lamezia Terme, Treviso, Venezia +19°C a Cagliari, Crotone, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Padova

a Cagliari, Crotone, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Padova +20°C a Foggia, Genova, Rieti, Roma, Trapani

a Foggia, Genova, Rieti, Roma, Trapani +21°C a Brindisi

a Brindisi +22°C a Catania, Pantelleria

a Catania, Pantelleria +24°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +26°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: