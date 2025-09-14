Meteo, le temperature minime di oggi 14 Settembre: +12°C a Cuneo

Dopo aver raggiunto il Centro-Nord nella serata di sabato 13 settembre, la perturbazione atlantica si è rapidamente spostata verso i Balcani durante la giornata di domenica 14. Questo movimento ha favorito un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali, mentre al Centro Italia si sono registrati soltanto gli ultimi segni di una debole instabilità. Guardando ai prossimi giorni, martedì 16 settembre una nuova coda perturbata di origine atlantica potrebbe interessare il Nord-Est.

Si tratterà comunque di una fase instabile piuttosto breve, con fenomeni isolati e di limitata intensità, che non comprometteranno il quadro generale di tempo stabile e gradevole atteso sul resto del Paese.

Le temperature minime di oggi, domenica 14 settembre 2025:

+12°C a Cuneo

a Cuneo +13°C a Aosta

a Aosta +15°C a Bolzano, L’Aquila, Siena

a Bolzano, L’Aquila, Siena +16°C a Alghero, Benevento, Cervia, Firenze, Grosseto, Milano, Novara, Parma, Potenza, Rimini, Treviso, Verona, Viterbo

a Alghero, Benevento, Cervia, Firenze, Grosseto, Milano, Novara, Parma, Potenza, Rimini, Treviso, Verona, Viterbo +17°C a Albenga, Avellino, Bergamo, Lamezia Terme, Lecce, Perugia, Piacenza, Torino, Udine

a Albenga, Avellino, Bergamo, Lamezia Terme, Lecce, Perugia, Piacenza, Torino, Udine +18°C a Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa, Trapani, Venezia

a Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Padova, Pantelleria, Pescara, Pisa, Trapani, Venezia +19°C a Ancona, Brindisi, Olbia, Pesaro

a Ancona, Brindisi, Olbia, Pesaro +20°C a Catania, Genova, Napoli, Roma, Vasto

a Catania, Genova, Napoli, Roma, Vasto +21°C a Foggia, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Foggia, Palermo, S.Maria Di Leuca +22°C a Gela, Reggio Calabria, Termoli

a Gela, Reggio Calabria, Termoli +23°C a Lampedusa, Messina

a Lampedusa, Messina +24°C a Crotone

