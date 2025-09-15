Meteo, le temperature minime di oggi 15 Settembre: +11°C a L’Aquila

L’Italia si avvia verso una fase di tempo stabile, che caratterizzerà la parte centrale di settembre. Già dall’inizio della nuova settimana si farà sentire una più solida rimonta dell’alta pressione delle Azzorre, destinata a garantire condizioni soleggiate e temperature miti su gran parte della Penisola. Secondo le attuali proiezioni, questa configurazione atmosferica dovrebbe proteggere sia l’Italia sia il bacino del Mediterraneo almeno fino al prossimo fine settimana.

Unica eccezione sarà la giornata di martedì 16 settembre, quando la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale potrebbe lambire il Nord-Est, determinando una breve fase instabile con nuvolosità irregolare e qualche precipitazione localizzata. Si tratterà comunque di un passaggio veloce, senza effetti duraturi sul quadro generale, che resterà improntato alla stabilità e a condizioni prevalentemente estive.

Le temperature minime di oggi, lunedì 15 settembre 2025:

+11°C a L’Aquila

a L’Aquila +12°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +14°C a Milano

a Milano +15°C a Firenze, Novara, Pescara, Potenza, Rimini, Verona

a Firenze, Novara, Pescara, Potenza, Rimini, Verona +16°C a Ancona, Avellino, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cervia, Frosinone, Parma, Perugia, Piacenza, Siena

a Ancona, Avellino, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cervia, Frosinone, Parma, Perugia, Piacenza, Siena +17°C a Alghero, Grosseto, Latina, Pisa, Venezia, Viterbo

a Alghero, Grosseto, Latina, Pisa, Venezia, Viterbo +18°C a Benevento, Bologna, Catania, Pesaro, Trapani, Treviso, Udine

a Benevento, Bologna, Catania, Pesaro, Trapani, Treviso, Udine +19°C a Albenga, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Vasto

a Albenga, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Vasto +20°C a Bari, Cagliari, Foggia, Olbia, Pantelleria, Roma, Termoli

a Bari, Cagliari, Foggia, Olbia, Pantelleria, Roma, Termoli +21°C a Genova, Palermo, S. Maria Di Leuca

a Genova, Palermo, S. Maria Di Leuca +22°C a Gela

a Gela +23°C a Crotone, Lampedusa

a Crotone, Lampedusa +24°C a Brindisi, Messina, Reggio Calabria

