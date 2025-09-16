Meteo, le temperature minime di oggi 16 Settembre: +13°C a Cuneo

In questi giorni l’Italia sarà interessata da uno scenario meteo dal sapore tardo estivo, favorito dalla decisa rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. Questa figura barica garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Penisola, con temperature in linea con il periodo. L’unica parentesi di variabilità sarà causata da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale. Tra martedì e mercoledì il sistema lambirà il Nord-Est, portando un po’ di instabilità sulle Venezie. A seguire, il fronte favorirà un temporaneo aumento della nuvolosità e un lieve calo termico lungo il versante adriatico.

Le temperature minime di oggi, martedì 16 settembre 2025:

+13°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Lecce

a Lecce +16°C a Aosta, Bolzano, Milano, Potenza, Rieti

a Aosta, Bolzano, Milano, Potenza, Rieti +17°C a Alghero, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Brescia, Cervia, Novara, Pescara, Rimini, Trapani, Verona

a Alghero, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Brescia, Cervia, Novara, Pescara, Rimini, Trapani, Verona +18°C a Ancona, Bologna, Brindisi, Frosinone, Parma, Piacenza, Torino, Treviso, Viterbo

a Ancona, Bologna, Brindisi, Frosinone, Parma, Piacenza, Torino, Treviso, Viterbo +19°C a Cagliari, Catania, Firenze, Grosseto, Latina, Siena, Vasto, Venezia

a Cagliari, Catania, Firenze, Grosseto, Latina, Siena, Vasto, Venezia +20°C a Albenga, Lamezia Terme, Olbia, Padova, Pantelleria, Perugia, Pesaro, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Udine

a Albenga, Lamezia Terme, Olbia, Padova, Pantelleria, Perugia, Pesaro, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca, Udine +21°C a Foggia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Termoli

a Foggia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Termoli +22°C a Gela, Genova

a Gela, Genova +23°C a Messina

a Messina +24°C a Crotone, Lampedusa

