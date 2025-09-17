Meteo, le temperature minime di oggi 17 Settembre: +11°C a Cuneo

Nel corso della giornata odierna un fronte freddo di origine atlantica scivolerà lungo i Balcani, interessando marginalmente anche le regioni adriatiche italiane. Questo passaggio determinerà un aumento della nuvolosità e un temporaneo calo delle temperature. A partire da domani, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sulla nostra Penisola, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e prevalenza di tempo soleggiato per tutta la seconda parte della settimana.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 17 settembre 2025:
- +11°C a Cuneo
- +12°C a L’Aquila
- +14°C a Bolzano, Milano, Rieti
- +16°C a Firenze, Perugia, Udine
- +17°C a Alghero, Campobasso, Cervia, Grosseto, Novara, Pescara, Potenza, Rimini, Siena, Torino, Trapani, Treviso, Venezia
- +18°C a Ancona, Bergamo, Brescia, Frosinone, Lecce, Padova, Pisa
- +19°C a Avellino, Benevento, Bologna, Catania, Parma, Pesaro, Piacenza, Verona, Viterbo
- +20°C a Bari, Brindisi, Crotone, Genova, Latina
- +21°C a Cagliari, Gela, Olbia, Palermo, Pantelleria, Vasto
- +22°C a Napoli, Roma, S. Maria Di Leuca
- +23°C a Foggia, Termoli
- +24°C a Lamezia Terme, Messina
- +25°C a Reggio Calabria
- +26°C a Lampedusa
