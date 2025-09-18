Meteo, le temperature minime di oggi 18 Settembre: +12°C a Bolzano

Nel corso della giornata si assisterà a un ulteriore rinforzo dell’alta pressione, che consoliderà la sua presenza sull’Italia e garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, però, l’estate settembrina avrà i giorni contati: da lunedì 22 settembre una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord-Ovest e la Sardegna, determinando un peggioramento marcato con piogge diffuse, temporali localmente intensi e un primo sensibile calo delle temperature.

Le temperature minime di oggi, giovedì 18 settembre 2025:

+12°C a Bolzano

a Bolzano +13°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Rimini, Treviso

a Rimini, Treviso +15°C a Ancona, Cervia, L’Aquila, Milano, Parma, Perugia, Pescara, Potenza, Verona

a Ancona, Cervia, L’Aquila, Milano, Parma, Perugia, Pescara, Potenza, Verona +16°C a Alghero, Bergamo, Firenze, Frosinone, Novara, Olbia, Pesaro, Piacenza, Venezia, Viterbo

a Alghero, Bergamo, Firenze, Frosinone, Novara, Olbia, Pesaro, Piacenza, Venezia, Viterbo +17°C a Bologna, Brescia, Pisa

a Bologna, Brescia, Pisa +18°C a Albenga, Avellino, Benevento, Cagliari, Grosseto, Siena

a Albenga, Avellino, Benevento, Cagliari, Grosseto, Siena +19°C a Catania, Lamezia Terme, Latina, Roma, Trapani

a Catania, Lamezia Terme, Latina, Roma, Trapani +20°C a Bari, Foggia, Lecce, Vasto

a Bari, Foggia, Lecce, Vasto +21°C a Genova, Napoli, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Genova, Napoli, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +22°C a Crotone, Gela, Pantelleria, Termoli

a Crotone, Gela, Pantelleria, Termoli +23°C a Brindisi, Messina, Palermo

a Brindisi, Messina, Palermo +25°C a Lampedusa

