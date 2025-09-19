Meteo, le temperature minime di oggi 19 Settembre: +10°C a L’Aquila

L’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia per tutta la settimana, mantenendo lontane le perturbazioni atlantiche. Ci attendono quindi giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da un progressivo aumento delle temperature. Il caldo anomalo sarà particolarmente evidente in montagna e sulle

Alpi, dove lo zero termico raggiungerà valori eccezionalmente elevati

per il periodo, stabilizzandosi oltre i 4000 metri e arrivando in alcuni casi a 4500-4600 metri di quota.

Questa fase di caldo fuori stagione, tuttavia, sembra avere i giorni contati: con l’inizio della prossima settimana, infatti, le perturbazioni atlantiche torneranno a interessare il nostro Paese, segnando la fine del periodo stabile e caldo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 19 settembre 2025:

+10°C a L’Aquila

a L’Aquila +11°C a Aosta

a Aosta +13°C a Benevento, Bolzano

a Benevento, Bolzano +14°C a Cuneo, Perugia, Pescara, Potenza, Treviso, Udine

a Cuneo, Perugia, Pescara, Potenza, Treviso, Udine +15°C a Ancona, Cervia, Firenze, Lamezia Terme, Verona

a Ancona, Cervia, Firenze, Lamezia Terme, Verona +16°C a Frosinone, Milano, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Rimini, Venezia

a Frosinone, Milano, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Rimini, Venezia +17°C a Alghero, Bergamo, Bologna, Brescia, Grosseto, Lecce, Napoli, Padova, Pesaro, Viterbo

a Alghero, Bergamo, Bologna, Brescia, Grosseto, Lecce, Napoli, Padova, Pesaro, Viterbo +18°C a Albenga, Cagliari, Latina, Siena, Trapani

a Albenga, Cagliari, Latina, Siena, Trapani +19°C a Avellino, Bari, Foggia, Roma, Vasto

a Avellino, Bari, Foggia, Roma, Vasto +20°C Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli

Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli +21°C a Crotone, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Crotone, Palermo, S.Maria Di Leuca +22°C a Catania, Messina

a Catania, Messina +23°C Brindisi, Gela, Genova

Brindisi, Gela, Genova +26°C a Lampedusa

