Meteo, le temperature minime di oggi 2 Settembre: +12°C a Cuneo

MeteoWeb

Settembre e l’autunno meteorologico si aprono con un nuovo peggioramento del meteo sull’Italia. La perturbazione in transito nella giornata odierna porterà piogge diffuse e organizzate soprattutto al Nord-Est, lungo le regioni tirreniche e sulle aree interne del Centro-Sud. Sebbene il passaggio risulti piuttosto rapido, i fenomeni potranno comunque assumere carattere intenso in alcune zone, con il rischio di criticità locali legate a forti rovesci o temporali.

Alle precipitazioni si accompagnerà inoltre l’ingresso di correnti fresche atlantiche, responsabili di un calo termico: le temperature scenderanno già oggi al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, mentre il rinfrescamento interesserà anche il Sud Italia nella giornata di domani.

Le temperature minime di oggi, martedì 2 settembre 2025:

+12°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Bolzano

a Bolzano +16°C a Albenga, Avellino, Benevento, Milano

a Albenga, Avellino, Benevento, Milano +17°C a Bergamo, Brescia, Lamezia Terme, Novara, Parma, Pescara, Potenza, Siena, Verona

a Bergamo, Brescia, Lamezia Terme, Novara, Parma, Pescara, Potenza, Siena, Verona +18°C a Bologna, Cervia, Lecce, Padova, Perugia, Piacenza, Torino, Treviso, Venezia

a Bologna, Cervia, Lecce, Padova, Perugia, Piacenza, Torino, Treviso, Venezia +19°C a Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Rimini, Udine, Vasto

a Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Rimini, Udine, Vasto +20°C a Chieti, Firenze, Napoli, Pisa

a Chieti, Firenze, Napoli, Pisa +21°C a Brindisi, Pesaro, Termoli

a Brindisi, Pesaro, Termoli +22°C a Catania, Crotone, Grosseto, Reggio Calabria, Viterbo

a Catania, Crotone, Grosseto, Reggio Calabria, Viterbo +23°C a Alghero, Olbia, Roma

a Alghero, Olbia, Roma +24°C a Cagliari, Latina, Pantelleria

a Cagliari, Latina, Pantelleria +25°C a Trapani

a Trapani +26°C a Lampedusa

a Lampedusa +27°C a Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: