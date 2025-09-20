Meteo, le temperature minime di oggi 20 Settembre: +9°C a L’Aquila

L’estate astronomica si chiude con un weekend di stabilità e sole, caratterizzato da temperature gradevoli che, in alcune aree, potranno toccare i 32-34°C. Saranno giornate ancora estive, con clima caldo ma piacevole e cieli per lo più sereni. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, già da domenica sera l’anticiclone inizierà a perdere forza, aprendo la strada a una perturbazione atlantica intensa. Lunedì 22 e martedì 23 settembre saranno caratterizzati da un deciso peggioramento del tempo, con piogge diffuse e temporali localmente abbondanti che si estenderanno rapidamente dal Nord-Ovest al resto del Centro-Nord e alla Sardegna.

Nella giornata di mercoledì il peggioramento raggiungerà anche il Sud e la Sicilia, determinando un calo termico generalizzato. Le temperature scenderanno sensibilmente, segnando la fine della lunga fase estiva e l’inizio di un contesto meteo più autunnale.

Le temperature minime di oggi, sabato 20 settembre 2025:

+9°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Rieti

a Rieti +14°C a Benevento, Bolzano, Potenza

a Benevento, Bolzano, Potenza +15°C a Campobasso, Cuneo, Olbia, Perugia

a Campobasso, Cuneo, Olbia, Perugia +16°C a Alghero, Ancona, Avellino, Bari, Cervia, Firenze, Pisa, Rimini, Treviso, Udine, Verona, Viterbo

a Alghero, Ancona, Avellino, Bari, Cervia, Firenze, Pisa, Rimini, Treviso, Udine, Verona, Viterbo +17°C a Aosta, Catania, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Venezia

a Aosta, Catania, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Venezia +18°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Lecce, Matera, Novara, Siena, Torino

a Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Lecce, Matera, Novara, Siena, Torino +19°C a Albenga, Roma, Vasto

a Albenga, Roma, Vasto +20°C a Foggia, Gela, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli, Trapani

a Foggia, Gela, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli, Trapani +21°C a Palermo, S. Maria Di Leuca

a Palermo, S. Maria Di Leuca +22°C a Messina

a Messina +23°C a Crotone

a Crotone +24°C a Brindisi, Genova

a Brindisi, Genova +25°C a Lampedusa

