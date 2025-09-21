Meteo, le temperature minime di oggi 21 Settembre: +11°C a L’Aquila

L’ultima domenica d’estate si presenta con condizioni ancora estive e temperature sopra la media, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. A partire da lunedì 22 settembre, infatti, una

perturbazione atlantica particolarmente intensa farà il suo ingresso sul Nord Italia, portando un peggioramento marcato con piogge diffuse, temporali e nubifragi che potrebbero generare situazioni di criticità. Il passaggio perturbato sarà seguito da un afflusso di aria più fredda, in grado di alimentare una circolazione ciclonica attorno alla Penisola.

Tra martedì e giovedì questo scenario rinnoverà più volte condizioni di instabilità diffusa, con precipitazioni localmente abbondanti

e un contesto meteo tipicamente autunnale.

Le temperature minime di oggi, domenica 21 settembre 2025:

+11°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Bari, Olbia, Pescara

a Bari, Olbia, Pescara +15°C a Ancona, Avellino, Benevento, Lecce, Perugia, Potenza, Viterbo

a Ancona, Avellino, Benevento, Lecce, Perugia, Potenza, Viterbo +16°C a Alghero, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Piacenza, Pisa, Rimini, Udine

a Alghero, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Piacenza, Pisa, Rimini, Udine +17°C a Albenga, Bologna, Cervia, Milano, Pesaro, Treviso, Venezia, Verona

a Albenga, Bologna, Cervia, Milano, Pesaro, Treviso, Venezia, Verona +18°C a Brindisi, Catania, Padova, Pantelleria, Parma, Roma, Siena, Vasto

a Brindisi, Catania, Padova, Pantelleria, Parma, Roma, Siena, Vasto +19°C a Bergamo, Matera, Napoli, Novara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Bergamo, Matera, Napoli, Novara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Termoli +20°C a Aosta, Brescia, Crotone, Gela, Reggio Calabria, Trapani

a Aosta, Brescia, Crotone, Gela, Reggio Calabria, Trapani +21°C a Cagliari, Genova, Palermo, Torino

a Cagliari, Genova, Palermo, Torino +22°C a Messina

a Messina +26°C a Lampedusa

