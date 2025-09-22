Meteo, le temperature minime di oggi 22 Settembre: +12°C a L’Aquila

L’arrivo dell’autunno astronomico coinciderà con un netto cambiamento delle condizioni meteo. Una intensa perturbazione atlantica segnerà infatti la fine della fase di caldo anomalo, aprendo la strada a una settimana dal carattere pienamente autunnale. La giornata odierna sarà la più critica, con il passaggio del fronte più intenso e instabile: sono attese piogge diffuse e, localmente, nubifragi. I fenomeni inizieranno dal Nord Italia, per poi estendersi al Centro e alla Sardegna, raggiungendo successivamente anche il Sud.

Al seguito della perturbazione affluirà aria più fredda, che darà vita a una fase prolungata di instabilità atmosferica con piogge e rovesci a tratti persistenti. Le temperature registreranno un calo deciso: dapprima al Centro-Nord e sulla Sardegna, per poi scendere entro giovedì anche sulle regioni meridionali.

A metà settimana i valori termici potranno portarsi sotto la media stagionale, decretando così l’avvio ufficiale della stagione autunnale dopo le ultime giornate caratterizzate da clima quasi estivo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 22 settembre 2025:

+12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Viterbo

a Viterbo +14°C a Perugia

a Perugia +15°C a Avellino, Bolzano, Cervia, Frosinone, Lamezia Terme

a Avellino, Bolzano, Cervia, Frosinone, Lamezia Terme +16°C a Benevento, Campobasso, Cuneo, Potenza, Udine

a Benevento, Campobasso, Cuneo, Potenza, Udine +17°C a Bologna, Crotone, Lecce, Siena

a Bologna, Crotone, Lecce, Siena +18°C a Ancona, Bari, Brindisi, Milano, Novara, Olbia, Parma, Pesaro, Pescara, Roma, Treviso, Venezia

a Ancona, Bari, Brindisi, Milano, Novara, Olbia, Parma, Pesaro, Pescara, Roma, Treviso, Venezia +19°C a Alghero, Catania, Firenze, Matera, Napoli, Rimini, Vasto

a Alghero, Catania, Firenze, Matera, Napoli, Rimini, Vasto +20°C a Bergamo, Brescia, Foggia, Gela, Grosseto, Latina, Verona

a Bergamo, Brescia, Foggia, Gela, Grosseto, Latina, Verona +21°C a Palermo, Pisa, Termoli, Trapani

a Palermo, Pisa, Termoli, Trapani +22°C a Genova, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Genova, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +25°C a Cagliari, Lampedusa

