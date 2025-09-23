Meteo, le temperature minime di oggi 23 Settembre: +14°C a Cuneo

Nelle prossime ore l’Italia sarà investita dalla fase più intensa della perturbazione atlantica in arrivo. Il fronte porterà piogge diffuse e localmente abbondanti, che in alcune aree potranno assumere carattere di nubifragio, interessando dapprima il Nord, il Centro e la Sardegna, per poi estendersi progressivamente anche al Sud e alla Sicilia. Al passaggio della perturbazione seguirà l’ingresso di aria più fresca, responsabile di un calo marcato delle temperature. La settimana sarà dunque caratterizzata da un quadro instabile e a tratti piovoso, con valori termici che torneranno gradualmente sotto le medie stagionali: il raffreddamento si avvertirà inizialmente al Centro-Nord e in Sardegna, per poi raggiungere anche le estreme regioni meridionali entro giovedì.

Le temperature minime di oggi, martedì 23 settembre 2025:

+14°C a Cuneo

a Cuneo +15°C a Bolzano, Potenza

a Bolzano, Potenza +16°C a Avellino, Lamezia Terme, L’Aquila, Verona

a Avellino, Lamezia Terme, L’Aquila, Verona +17°C a Bari, Benevento, Novara, Rieti, Siena, Torino, Treviso

a Bari, Benevento, Novara, Rieti, Siena, Torino, Treviso +18°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Grosseto, Lecce, Milano, Parma, Perugia, Udine, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Grosseto, Lecce, Milano, Parma, Perugia, Udine, Venezia, Viterbo +19°C a Ancona, Brindisi, Cagliari, Firenze, Frosinone, Latina, Matera, Pescara, Pisa

a Ancona, Brindisi, Cagliari, Firenze, Frosinone, Latina, Matera, Pescara, Pisa +20°C a Alghero, Catania, Foggia, Olbia, Pantelleria, Pesaro, Rimini, Roma

a Alghero, Catania, Foggia, Olbia, Pantelleria, Pesaro, Rimini, Roma +21°C a Napoli, Reggio Calabria, Termoli, Trapani, Vasto

a Napoli, Reggio Calabria, Termoli, Trapani, Vasto +22°C a Genova

a Genova +23°C a S. Maria Di Leuca

a S. Maria Di Leuca +24°C a Palermo

a Palermo +25°C a Lampedusa

