Meteo, le temperature minime di oggi 24 Settembre: +10°C a Aosta

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia non accenna a fermarsi e nella giornata odierna estenderà i suoi effetti anche su molte regioni del Sud. Non si escludono temporali intensi, capaci di provocare nuove criticità sul territorio. Una pausa temporanea è prevista tra questa sera e le prime ore di giovedì, ma sarà di breve durata: già dal pomeriggio di giovedì, infatti, un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Nord, per poi estendersi nella giornata di venerdì anche al Centro-Sud, riportando condizioni di diffuso maltempo su gran parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 24 settembre 2025:

+10°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +13°C a L’Aquila, Milano

a L’Aquila, Milano +14°C a Alghero, Rieti

a Alghero, Rieti +15°C a Bergamo, Bolzano, Novara

a Bergamo, Bolzano, Novara +16°C a Brescia, Campobasso, Olbia, Parma, Potenza, Siena, Treviso, Verona

a Brescia, Campobasso, Olbia, Parma, Potenza, Siena, Treviso, Verona +17°C a Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Perugia, Pescara, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo

a Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Perugia, Pescara, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo +18°C a Ancona, Avellino, Benevento, Bologna, Cagliari, Cervia, Firenze, Latina, Pesaro, Roma, Trapani

a Ancona, Avellino, Benevento, Bologna, Cagliari, Cervia, Firenze, Latina, Pesaro, Roma, Trapani +19°C a Genova, Lecce, Pantelleria, Rimini

a Genova, Lecce, Pantelleria, Rimini +20°C a Bari, Napoli, Vasto

a Bari, Napoli, Vasto +21°C a Brindisi, Catania, Foggia, Palermo

a Brindisi, Catania, Foggia, Palermo +22°C a Gela, Reggio Calabria, Termoli

a Gela, Reggio Calabria, Termoli +23°C a Messina, S. Maria Di Leuca

a Messina, S. Maria Di Leuca +26°C a Lampedusa

