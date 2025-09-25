Meteo, le temperature minime di oggi 25 Settembre: +5°C a Cuneo

L’Italia si prepara a vivere una settimana instabile, segnata da frequenti fasi di maltempo. La causa è un ampio vortice depressionario ricolmo di aria fresca, che rimarrà quasi stazionario vicino alla nostra penisola, bloccato da un solido anticiclone in rinforzo sull’Europa settentrionale. Questa configurazione barica darà origine a una circolazione opposta rispetto a quella osservata la scorsa settimana: mentre i Paesi nordici sperimenteranno alta pressione e temperature sopra la media, il Mediterraneo centrale sarà esposto a correnti perturbate e a un clima decisamente più fresco.

Tra oggi e il weekend non mancheranno piogge e rovesci diffusi, alternati a brevi pause asciutte e a momenti più soleggiati. Le temperature saranno in ulteriore calo, portandosi progressivamente al di sotto della media stagionale: il raffreddamento interesserà dapprima il Centro-Nord e la Sardegna, per estendersi entro il fine settimana anche al Sud.

Le temperature minime di oggi, giovedì 25 settembre 2025:

+5°C a Cuneo

a Cuneo +8°C a L’Aquila, Milano, Novara, Torino, Verona

a L’Aquila, Milano, Novara, Torino, Verona +9°C a Bolzano, Rieti

a Bolzano, Rieti +10°C a Bergamo, Treviso

a Bergamo, Treviso +11°C a Brescia, Firenze, Parma

a Brescia, Firenze, Parma +12°C a Campobasso, Cervia, Frosinone, Venezia, Viterbo

a Campobasso, Cervia, Frosinone, Venezia, Viterbo +13°C a Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Grosseto, Latina, Perugia, Pescara, Potenza, Siena, Udine

a Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Grosseto, Latina, Perugia, Pescara, Potenza, Siena, Udine +14°C a Avellino, Benevento, Genova

a Avellino, Benevento, Genova +15°C a Olbia, Pesaro, Pisa, Rimini

a Olbia, Pesaro, Pisa, Rimini +16°C a Bari, Napoli, Roma, Vasto

a Bari, Napoli, Roma, Vasto +17°C a Matera

a Matera +18°C a Trapani

a Trapani +19°C a Catania, Foggia

a Catania, Foggia +20°C a Gela, Lecce, Pantelleria, Termoli

a Gela, Lecce, Pantelleria, Termoli +21°C a S. Maria Di Leuca

a S. Maria Di Leuca +22°C a Brindisi, Lamezia Terme, Palermo

a Brindisi, Lamezia Terme, Palermo +23°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +24°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: