Meteo, le temperature minime di oggi 26 Settembre: +6°C a L’Aquila

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso sull’Italia nei prossimi giorni, con l’arrivo di piogge e temporali su diverse regioni. A guidare la fase instabile sarà un vortice di bassa pressione, attualmente posizionato sulla Francia, che nel fine settimana si sposterà verso la nostra penisola trascinando una perturbazione di origine atlantica. Nel frattempo, tra venerdì e sabato, un secondo sistema perturbato in arrivo dal Nord Africa porterà fenomeni sull’estremo Sud. Le temperature continueranno a calare soprattutto al Nord, dove si manterranno ben al di sotto della norma, dando luogo a un clima tipicamente fresco e autunnale.

Le temperature minime di oggi, venerdì 26 settembre 2025:

+6°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Rieti

a Rieti +10°C a Campobasso, Frosinone, Mondovì

a Campobasso, Frosinone, Mondovì +11°C a Avellino, Benevento, Bolzano, Cuneo, Potenza, Torino

a Avellino, Benevento, Bolzano, Cuneo, Potenza, Torino +12°C a Bergamo, Bologna, Milano, Novara, Perugia, Piacenza, Verona, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Milano, Novara, Perugia, Piacenza, Verona, Viterbo +13°C a Ancona, Latina, Pescara, Siena, Treviso

a Ancona, Latina, Pescara, Siena, Treviso +14°C a Alghero, Brescia, Cervia, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Pesaro, Pisa, Rimini, Udine, Venezia

a Alghero, Brescia, Cervia, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Pesaro, Pisa, Rimini, Udine, Venezia +15°C a Bari, Cagliari, Foggia, Genova, Lecce, Roma

a Bari, Cagliari, Foggia, Genova, Lecce, Roma +16°C a Catania, Olbia, Vasto

a Catania, Olbia, Vasto +19°C a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli, Trapani

a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli, Trapani +20°C a Gela, S.Maria Di Leuca

a Gela, S.Maria Di Leuca +22°C a Messina

a Messina +23°C a Palermo

a Palermo +25°C a Lampedusa

