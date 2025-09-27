Meteo, le temperature minime di oggi 27 Settembre: +6°C a L’Aquila

Le condizioni meteo dell’ultimo fine settimana di settembre si manterranno instabili su gran parte d’Italia. Una vasta circolazione depressionaria continuerà infatti a dominare il quadro atmosferico, con due differenti perturbazioni in movimento. La prima coinvolgerà soprattutto il Nord e parte del Centro, portando piogge e rovesci diffusi. La seconda, di origine nord-africana, punterà invece verso l’estremo Sud, determinando fenomeni localmente intensi.
Le temperature rimarranno al di sotto della media stagionale già nelle regioni settentrionali e lungo i settori tirrenici, per poi calare progressivamente entro domenica anche nel resto del Paese. Si prospetta quindi un fine settimana dal sapore pienamente autunnale, con clima fresco e frequenti fasi instabili.
Le temperature minime di oggi, sabato 27 settembre 2025:
- +6°C a L’Aquila
- +9°C a Norcia
- +10°C a Firenze
- +11°C a Albenga, Arezzo, Bologna, Bolzano, Cuneo, Milano, Mondovi, Viterbo
- +12°C a Aosta, Avellino, Benevento, Bergamo, Campobasso, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza, Rimini, Siena, Vercelli, Verona
- +13°C a Alghero, Brescia, Cervia, Pisa, Rieti, Torino, Trento
- +14°C a Ancona, Bari, Grosseto, Latina, Lecce, Olbia, Padova, Pesaro, Pescara, Treviso, Udine, Venezia
- +15°C a Pordenone, Roma
- +16°C a Foggia, Lamezia Terme, Matera
- +17°C a Crotone, Genova, Napoli, Trieste, Vasto
- +18°C a Brindisi, Cagliari, Trapani
- +19°C a Catania, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Termoli
- +20°C a Gela
- +21°C a Lampedusa, Messina
