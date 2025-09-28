Meteo, le temperature minime di oggi 28 Settembre: +7°C a Milano

Il fine settimana si chiude con condizioni di instabilità su diverse regioni italiane, in particolare lungo il versante adriatico e al Sud, dove si attendono ancora piogge e temporali sparsi. Con la fine della giornata odierna, tuttavia, il maltempo tenderà ad allontanarsi dalla nostra Penisola, lasciando spazio a un miglioramento più deciso. L’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, sarà infatti caratterizzato da un quadro meteorologico generalmente più stabile e asciutto, seppure con temperature già pienamente autunnali. Questa tregua, però, sarà di breve durata.

Già a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, una nuova perturbazione riporterà condizioni di maltempo diffuso, con fenomeni localmente intensi. Saranno accompagnati da venti sostenuti e dall’ingresso di correnti fredde, che determineranno un ulteriore calo delle temperature su buona parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, domenica 28 settembre 2025:

+7°C a Cuneo, Milano

a Cuneo, Milano +8°C a Novara

a Novara +9°C a Torino

a Torino +10°C a Bergamo, Brescia, L’Aquila

a Bergamo, Brescia, L’Aquila +11°C a Albenga, Avellino, Bolzano, Firenze, Mondovi, Norcia, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Rieti, Verona

a Albenga, Avellino, Bolzano, Firenze, Mondovi, Norcia, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Rieti, Verona +12°C a Benevento, Campobasso, Viterbo

a Benevento, Campobasso, Viterbo +13°C a Bologna, Cervia, Pescara, Siena, Treviso, Venezia

a Bologna, Cervia, Pescara, Siena, Treviso, Venezia +14°C a Alghero, Bari, Genova, Grosseto, Olbia, Padova, Perugia, Rimini, Udine

a Alghero, Bari, Genova, Grosseto, Olbia, Padova, Perugia, Rimini, Udine +15°C a Ancona, Cagliari, Pesaro, Vasto

a Ancona, Cagliari, Pesaro, Vasto +16°C a Catania, Foggia, Matera, Napoli, Roma

a Catania, Foggia, Matera, Napoli, Roma +17°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +18°C a Brindisi, Gela, Lecce, Reggio Calabria, Termoli

a Brindisi, Gela, Lecce, Reggio Calabria, Termoli +19°C a Crotone, Trapani

a Crotone, Trapani +20°C a Messina, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Messina, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +22°C a Palermo

a Palermo +24°C a Lampedusa

