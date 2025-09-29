Meteo, le temperature minime di oggi 29 Settembre: +6°C a Rieti

L’inizio di settimana porta un miglioramento del tempo sulla nostra Penisola. Oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 settembre, il meteo sarà caratterizzato da condizioni stabili e asciutte, con un lieve rialzo delle temperature che si manterranno in linea con le medie stagionali. Se durante la notte e al primo mattino il clima resterà fresco, nelle ore pomeridiane si potrà godere di un’atmosfera mite e gradevole. Questa fase di stabilità sarà tuttavia breve. A partire da mercoledì 1° ottobre è prevista l’irruzione di correnti fredde settentrionali, che causeranno una fase di instabilità e maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Le temperature subiranno un brusco calo, accompagnato da venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali. La forte ventilazione renderà i mari molto mossi o addirittura agitati, segnando l’inizio di una fase pienamente autunnale.

Le temperature minime di oggi, lunedì 29 settembre 2025:

+6°C a Cuneo, Rieti

a Cuneo, Rieti +7°C a Norcia

a Norcia +8°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Bolzano, Campobasso, Milano, Torino

a Bolzano, Campobasso, Milano, Torino +10°C a Firenze, Novara, Parma, Piacenza

a Firenze, Novara, Parma, Piacenza +11°C a Bergamo, Brescia, Perugia, Pisa, Potenza, Udine, Verona, Viterbo

a Bergamo, Brescia, Perugia, Pisa, Potenza, Udine, Verona, Viterbo +12°C a Alghero, Bologna, Grosseto, Siena, Treviso

a Alghero, Bologna, Grosseto, Siena, Treviso +13°C a Avellino, Benevento, Cervia, Frosinone, Mondovì, Venezia

a Avellino, Benevento, Cervia, Frosinone, Mondovì, Venezia +14°C a Ancona, Olbia, Matera, Pescara, Rimini

a Ancona, Olbia, Matera, Pescara, Rimini +15°C a Latina, Lecce, Pesaro, Roma

a Latina, Lecce, Pesaro, Roma +16°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme

a Bari, Brindisi, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme +17°C a Catania, Foggia, Genova, Napoli, Pantelleria, S. Maria Di Leuca, Termoli, Vasto

a Catania, Foggia, Genova, Napoli, Pantelleria, S. Maria Di Leuca, Termoli, Vasto +18°C a Gela, Trapani

a Gela, Trapani +19°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +21°C a Messina

a Messina +22°C a Lampedusa

a Lampedusa +23°C a Palermo

