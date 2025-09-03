Meteo, le temperature minime di oggi 3 Settembre: +10°C a Aosta

MeteoWeb

Dopo il passaggio della perturbazione che ha caratterizzato l’inizio della settimana, il fronte instabile si allontana definitivamente verso i Balcani lasciando spazio a un progressivo miglioramento del tempo. Già da oggi il meteo tenderà a stabilizzarsi, mentre le correnti più fresche che seguono il sistema perturbato contribuiranno a ridimensionare il caldo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Nella seconda parte della settimana la scena sarà dominata dal rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre, che tornerà a estendersi sul Mediterraneo garantendo giornate prevalentemente soleggiate e stabili. Questo nuovo assetto atmosferico favorirà un graduale aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud, dove i valori si porteranno intorno ai 30°C, delineando un clima tipicamente estivo.

Al Nord, invece, le condizioni rimarranno nel complesso più contenute dal punto di vista termico, con valori leggermente inferiori rispetto al resto del Paese, ma sempre in un contesto stabile e in prevalenza sereno.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 3 settembre 2025:

+10°C a Aosta

a Aosta +11°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +12°C a Cuneo

a Cuneo +13°C a Perugia

a Perugia +14°C a Bergamo, Milano, Verona

a Bergamo, Milano, Verona +15°C a Brescia, Cervia, Frosinone, Grosseto, Novara, Parma, Piacenza, Potenza, Rimini, Siena, Treviso, Viterbo

a Brescia, Cervia, Frosinone, Grosseto, Novara, Parma, Piacenza, Potenza, Rimini, Siena, Treviso, Viterbo +16°C a Pescara, Udine

a Pescara, Udine +17°C a Albenga, Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Pesaro, Torino, Venezia

a Albenga, Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Pesaro, Torino, Venezia +18°C a Benevento, Pisa, Roma

a Benevento, Pisa, Roma +19°C a Genova, Padova

a Genova, Padova +20°C a Chieti, Matera, Napoli, Olbia, Trapani, Vasto

a Chieti, Matera, Napoli, Olbia, Trapani, Vasto +21°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +22°C a Bari, Foggia, Pantelleria

a Bari, Foggia, Pantelleria +23°C a Brindisi, Catania, Lecce, Palermo, Termoli

a Brindisi, Catania, Lecce, Palermo, Termoli +24°C a Crotone, Reggio Calabria

a Crotone, Reggio Calabria +26°C a Lampedusa

