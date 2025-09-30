Meteo, le temperature minime di oggi 30 Settembre: +9°C a Perugia

Sull’Italia persisteranno oggi condizioni di stabilità atmosferica, con tempo asciutto e temperature sopra la media in diverse località. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare rapidamente: già dalla serata di martedì correnti fredde faranno il loro ingresso dalle regioni settentrionali, innescando un netto peggioramento meteo. Mercoledì le precipitazioni interesseranno gran parte del Paese, estendendosi da nord a sud, mentre giovedì si concentreranno soprattutto sul Sud e sul medio versante adriatico. Contestualmente, il vortice ciclonico alimentato dall’afflusso di aria fredda provocherà venti intensi da nord su Centro-Sud e Isole maggiori.

Le temperature minime di oggi, martedì 30 settembre 2025:

+8°C a Norcia

a Norcia +9°C a Cuneo, L’Aquila, Milano, Perugia, Potenza

a Cuneo, L’Aquila, Milano, Perugia, Potenza +10°C a Aosta, Avellino, Cervia, Firenze, Parma, Rimini, Viterbo

a Aosta, Avellino, Cervia, Firenze, Parma, Rimini, Viterbo +11°C a Novara, Piacenza, Pisa

a Novara, Piacenza, Pisa +12°C a Albenga, Alghero, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Grosseto, Olbia, Pesaro, Verona

a Albenga, Alghero, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Grosseto, Olbia, Pesaro, Verona +13°C a Brescia, Mondovi, Soena Udine

a Brescia, Mondovi, Soena Udine +14°C a Lamezia Terme, Latina, Lecce, Matera, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Venezia

a Lamezia Terme, Latina, Lecce, Matera, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Venezia +15°C a Ancona, Bari, Brindisi, Padova

a Ancona, Bari, Brindisi, Padova +16°C a Cagliari, Catania, Crotone, Genova, Napoli, Vasto

a Cagliari, Catania, Crotone, Genova, Napoli, Vasto +17°C a Foggia, Pantelleria, Trapani

a Foggia, Pantelleria, Trapani +18°C a Palermo, S. Maria Di Leuca

a Palermo, S. Maria Di Leuca +19°C a Gela, Reggio Calabria, Termoli

a Gela, Reggio Calabria, Termoli +21°C a Messina

a Messina +22°C a Lampedusa

