Meteo, le temperature minime di oggi 4 Settembre: +10°C a L’Aquila

In questa fase della settimana il Mediterraneo vedrà il consolidarsi dell’anticiclone delle Azzorre, che riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte d’Italia. Il clima assumerà caratteristiche pienamente estive soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature torneranno a salire fino a toccare valori medi di 30°C, con punte di 32-33°C previste in Sardegna. Al Nord lo scenario sarà leggermente diverso: pur prevalendo un contesto generalmente stabile, le temperature si manterranno su valori più contenuti, compresi tra 27 e 29°C, con locali picchi di 30-31°C in Emilia Romagna.

Non mancherà, tuttavia, una parziale influenza del flusso atlantico: tra oggi, giovedì, e venerdì, il Nord Italia sarà lambito da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale, che potrà determinare un aumento della nuvolosità e locali fenomeni di instabilità, soprattutto sulle aree alpine e prealpine.

Le temperature minime di oggi, giovedì 4 settembre 2025:

+10°C a L’Aquila

a L’Aquila +12°C a Bolzano

a Bolzano +14°C a Perugia, Potenza, Verona

a Perugia, Potenza, Verona +15°C a Alghero, Avellino, Benevento, Cuneo, Firenze, Frosinone, Milano, Olbia

a Alghero, Avellino, Benevento, Cuneo, Firenze, Frosinone, Milano, Olbia +16°C a Bergamo, Brescia, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Novara, Pescara, Pisa, Siena, Treviso

a Bergamo, Brescia, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Novara, Pescara, Pisa, Siena, Treviso +17°C a Cervia, Ancona, Parma, Piacenza, Rimini, Udine, Venezia, Viterbo

a Cervia, Ancona, Parma, Piacenza, Rimini, Udine, Venezia, Viterbo +18°C a Albenga, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Chieti, Lecce, Padova, Pesaro, Roma, Torino

a Albenga, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Chieti, Lecce, Padova, Pesaro, Roma, Torino +19°C a Foggia, Genova, Napoli, Trapani, Vasto

a Foggia, Genova, Napoli, Trapani, Vasto +20°C a Crotone

a Crotone +21°C a Gela, Reggio Calabria, Termoli

a Gela, Reggio Calabria, Termoli +22°C a Brindisi, Pantelleria

a Brindisi, Pantelleria +23°C a Messina, Palermo

a Messina, Palermo +25°C a Lampedusa

