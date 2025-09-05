Meteo, le temperature minime di oggi 5 Settembre: +12°C a Cuneo

L’anticiclone delle Azzorre si prepara a dominare la scena meteorologica del prossimo fine settimana, riportando condizioni di stabilità e cielo sereno su gran parte d’Italia. Le temperature torneranno a salire, con valori tipicamente estivi: al Nord sono attese punte intorno ai 28-30°C, mentre al Centro-Sud i termometri raggiungeranno mediamente i 30-32°C, con picchi più elevati in Sardegna, dove si potranno toccare i 35°C.
Prima del ritorno definitivo del bel tempo, però, il Nord sarà ancora interessato dagli effetti residui di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, che nelle prossime ore porterà qualche pioggia o rovescio sparso, in particolare sulle aree alpine e prealpine. Successivamente, il consolidamento dell’alta pressione favorirà un deciso miglioramento, garantendo giornate dal sapore estivo su tutta la Penisola.
Le temperature minime di oggi, venerdì 5 settembre 2025:
- +12 °C a Cuneo
- +13 °C a L’Aquila
- +14 °C a Alghero
- +15 °C a Bolzano, Grosseto, Milano, Novara, Perugia
- +16 °C a Avellino, Benevento, Frosinone, Potenza, Trapani
- +17 °C a Ancona, Cervia, Firenze, Latina, Parma, Pescara, Rimini, Siena, Treviso, Udine, Verona, Viterbo
- +18 °C a Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Piacenza, Pisa, Roma, Torino, Venezia
- +19 °C a Bologna, Catania, Crotone, Lecce, Matera, Padova, Pantelleria, Pesaro, Vasto
- +20 °C a Albenga, Foggia, Gela, Napoli, Termoli
- +21 °C a Palermo
- +22 °C a Genova, Reggio Calabria
- +23 °C a Brindisi, Lampedusa, Messina
