Meteo, le temperature minime di oggi 6 Settembre: +9°C a Bolzano

L’alta pressione delle Azzorre continua a dominare lo scenario meteorologico nel corso del fine settimana, favorendo condizioni di stabilità e cieli sereni su gran parte del Paese. Le temperature si manterranno su valori tipicamente estivi, con massime comprese tra 28 e 30 gradi al Nord e tra 30 e 32 gradi al Centro-Sud, mentre in Sardegna non si escludono picchi superiori. La perturbazione che nella giornata di ieri ha interessato alcune aree settentrionali si è ormai allontanata, lasciando spazio a un netto miglioramento e a un weekend soleggiato su tutta l’Italia.

Le temperature minime di oggi, sabato 6 settembre 2025:

+9°C a Bolzano

a Bolzano +12°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +13°C a Alghero, Bergamo, Milano, Rieti, Verona

a Alghero, Bergamo, Milano, Rieti, Verona +14°C a Novara, Olbia, Parma, Perugia, Treviso

a Novara, Olbia, Parma, Perugia, Treviso +15°C a Brescia, Firenze, Grosseto, Monte Piacenza, Pisa, Siena

a Brescia, Firenze, Grosseto, Monte Piacenza, Pisa, Siena +16°C a Ancona, Avellino, Bologna, Campobasso, Venezia, Viterbo

a Ancona, Avellino, Bologna, Campobasso, Venezia, Viterbo +17°C a Bari, Benevento, Lecce, Pescara, Potenza, Trapani

a Bari, Benevento, Lecce, Pescara, Potenza, Trapani +18°C a Albenga, Cagliari, Cervia, Padova, Roma

a Albenga, Cagliari, Cervia, Padova, Roma +19°C a Catania, Genova, Matera, Napoli, Rimini, Torino, Udine

a Catania, Genova, Matera, Napoli, Rimini, Torino, Udine +20°C a Brindisi, Pesaro

a Brindisi, Pesaro +21°C a Foggia, Gela, Pantelleria, Vasto

a Foggia, Gela, Pantelleria, Vasto +22°C a Palermo, Termoli

a Palermo, Termoli +23°C a Lamezia Terme, Messina

a Lamezia Terme, Messina +24°C a Lampedusa, Reggio Calabria

a Lampedusa, Reggio Calabria +26°C a Crotone

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: