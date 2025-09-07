Meteo, le temperature minime di oggi 7 Settembre: +10°C a Aosta

La settimana si conclude con una giornata di bel tempo e con un clima tipico di fine estate, grazie alla protezione offerta dall’anticiclone delle Azzorre, stabile tra il Mediterraneo e l’Europa centro-meridionale. Questa configurazione garantirà tempo soleggiato e stabile anche all’inizio della nuova settimana, pur mostrando i primi segnali di indebolimento. Già nella giornata di lunedì, infatti, il Centro-Nord vedrà un aumento delle nuvole per l’arrivo delle avanguardie di una perturbazione atlantica in graduale avvicinamento.

Il fronte sarà più incisivo martedì, quando porterà un peggioramento delle condizioni meteo al Nord, in Toscana e in Sardegna, con possibili rovesci e temporali localizzati.

Le temperature minime di oggi, domenica 7 settembre 2025:

+10°C a Aosta

a Aosta +11°C a Bolzano

a Bolzano +12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Brescia, Firenze, Milano, Olbia, Verona

a Brescia, Firenze, Milano, Olbia, Verona +15°C a Alghero, Avellino, Bergamo, Cervia, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza

a Alghero, Avellino, Bergamo, Cervia, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza +16°C a Albenga, Ancona, Benevento, Bologna, Campobasso, Pisa, Rimini, Treviso, Udine

a Albenga, Ancona, Benevento, Bologna, Campobasso, Pisa, Rimini, Treviso, Udine +17°C a Catania, Grosseto, Pesaro, Pescara, Siena, Viterbo

a Catania, Grosseto, Pesaro, Pescara, Siena, Viterbo +18°C a Rieti, Torino, Trapani, Venezia

a Rieti, Torino, Trapani, Venezia +19°C a Cagliari, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Padova, Roma

a Cagliari, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Padova, Roma +20°C a Bari, Matera, Reggio Calabria, Vasto

a Bari, Matera, Reggio Calabria, Vasto +21°C a Crotone, Gela, Genova, Palermo

a Crotone, Gela, Genova, Palermo +22°C a Pantelleria, Termoli

a Pantelleria, Termoli +23°C a Brindisi, Messina

a Brindisi, Messina +26°C a Lampedusa

