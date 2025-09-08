Meteo, le temperature minime di oggi 8 Settembre: +11°C a L’Aquila

L’alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia, ma nelle prossime ore si evidenziano i primi segnali di un cedimento che consentiranno l’ingresso di nuvole al Centro-Nord, legate alla parte più avanzata di una perturbazione atlantica in lento avvicinamento. Questo nuovo sistema sarà causa di un peggioramento del tempo nella giornata di

martedì, con fenomeni che interesseranno soprattutto il Nord, la Toscana e la Sardegna. Successivamente, mercoledì, con l’arrivo della parte più attiva della perturbazione, il maltempo si estenderà anche al resto del Centro e alla Campania.

Non si escludono precipitazioni molto intense, accompagnate da possibili criticità soprattutto al Nord Italia e lungo il versante tirrenico, aree maggiormente esposte ai contrasti atmosferici.

Le temperature minime di oggi, lunedì 8 settembre 2025:

+11°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +14°C a Cuneo, Firenze

a Cuneo, Firenze +15°C a Cervia, Grosseto, Milano, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Udine, Verona

a Cervia, Grosseto, Milano, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Udine, Verona +16°C a Ancona, Avellino, Bergamo, Frosinone, Novara, Parma, Pescara, Treviso, Venezia

a Ancona, Avellino, Bergamo, Frosinone, Novara, Parma, Pescara, Treviso, Venezia +17°C a Bari, Benevento, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Olbia, Roma, Siena, Viterbo

a Bari, Benevento, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Olbia, Roma, Siena, Viterbo +18°C a Alghero, Brescia, Pesaro, Torino, Trapani

a Alghero, Brescia, Pesaro, Torino, Trapani +19°C a Brindisi, Foggia, Matera, Napoli, Vasto

a Brindisi, Foggia, Matera, Napoli, Vasto +20°C a Cagliari, Chieti, Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, Termoli

a Cagliari, Chieti, Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, Termoli +21°C a Gela

a Gela +22°C a Palermo

a Palermo +23°C a Messina

a Messina +26°C a Lampedusa

