Meteo, le temperature minime di oggi 9 Settembre: +15°C a Rieti

Un graduale cedimento dell’alta pressione sulle regioni centro-settentrionali sta aprendo la strada all’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, responsabile di un peggioramento delle condizioni meteo già dalla giornata odierna al Nord, in Toscana e in Sardegna. Nella giornata di mercoledì 10, con il transito della parte più attiva del fronte, il maltempo si estenderà anche al resto del Centro e alla Campania, con possibili episodi di precipitazioni intense e temporali localmente violenti, specie sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico.

Le estreme regioni meridionali e la Sicilia saranno interessate soltanto da giovedì 11, quando il fronte instabile raggiungerà anche queste aree. Contestualmente, al Nord-Ovest e su parte del Centro si profila invece un miglioramento delle condizioni atmosferiche, segnando la fine del peggioramento nelle zone già colpite.

Le temperature minime di oggi, martedì 9 settembre 2025:

+15°C a Rieti

a Rieti +16°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +17°C a Milano, Novara, Perugia, Udine

a Milano, Novara, Perugia, Udine +18°C a Ancona, Cervia, Cuneo, Lamezia Terme, Potenza, Rimini, Viterbo

a Ancona, Cervia, Cuneo, Lamezia Terme, Potenza, Rimini, Viterbo +19°C a Bergamo, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Lecce, Pesaro, Siena, Treviso, Verona

a Bergamo, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Lecce, Pesaro, Siena, Treviso, Verona +20°C a Avellino, Brescia, Brindisi, Frosinone, Parma, Pescara, Venezia

a Avellino, Brescia, Brindisi, Frosinone, Parma, Pescara, Venezia +21°C a Bari, Benevento, Grosseto, Latina, Olbia, Pisa, Reggio Calabria, Roma

a Bari, Benevento, Grosseto, Latina, Olbia, Pisa, Reggio Calabria, Roma +22°C a Alghero, Vasto

a Alghero, Vasto +23°C a Genova, Messina, Napoli, Termoli

a Genova, Messina, Napoli, Termoli +24°C a Cagliari, Palermo, Trapani

a Cagliari, Palermo, Trapani +25°C a Pantelleria

a Pantelleria +27°C a Lampedusa

