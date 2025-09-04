Meteo Liguria, estate segnata da instabilità e frequenti giornate di pioggia: Savona la provincia più piovosa

MeteoWeb

Savona è stata la provincia più piovosa della Liguria durante l’estate 2025, con 13 giorni di maltempo per un totale di 218,6 millimetri di pioggia, seguita da La Spezia con 11 giorni piovosi e 144,2 millimetri, Genova con 10 giorni e 134,4 millimetri e Imperia con 10 giorni e 39,8 millimetri. Lo rileva l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal), segnalando che “si tratta di valori che, in particolare per il settore centro-occidentale della Regione, rappresentano un’anomalia rispetto alla tipica configurazione estiva, solitamente dominata dall’anticiclone e da condizioni stabili e soleggiate”.

“L’estate 2025 in Liguria è stata caratterizzata da piogge e ondate di calore”, spiega Arpal. “Dal primo giugno al 31 agosto la stagione è stata segnata da instabilità e frequenti giornate di pioggia, soprattutto nel Centro-Ponente della Regione. Non sono mancate allerte temporali, due arancioni in agosto e due ondate di calore, a fine giugno e inizio agosto”.

Le temperature

Nonostante il passaggio di diverse perturbazioni e la formazione di temporali localizzati, le temperature sono comunque state molto elevate e superiori alle medie climatologiche. La Spezia è stata la provincia ligure con i picchi di caldo più alti della Regione.

Le temperature massime registrate mese per mese in Liguria sono state a giugno +39,7°C a Padivarma (La Spezia) e +37,6°C alla Spezia, a luglio +38,9°C a Castelnuovo Magra (La Spezia) e +37°C alla Spezia, ad agosto +40,2°C a Riccò del Golfo (La Spezia) e +38°C alla Spezia.