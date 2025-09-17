Meteo, Mediterraneo e ondate di calore marino: lo studio di Nature Geoscience

Uno recente studio pubblicato su Nature Geoscience spiega come gli anticicloni subtropicali persistenti e venti deboli favoriscano le ondate di calore marino nel Mediterraneo, le cosiddette ‘Heatwaves’. La presenza di creste anticicloniche subtropicali determina lunghi periodi di stabilità atmosferica e cieli sereni sul Mediterraneo. Queste configurazioni riducono l’arrivo di perturbazioni, mantenendo condizioni ideali per il riscaldamento delle acque superficiali.

Uno dei fattori più rilevanti è l’ indebolimento dei venti prevalenti . In condizioni normali, il calore latente trasferito dal mare all’atmosfera rappresenta oltre il 70% del flusso termico totale. Quando i venti si riducono, lo scambio diminuisce drasticamente, e la superficie marina trattiene energia in eccesso , innalzando rapidamente la temperatura superficiale del mare .

Conseguenze e prospettive future

Secondo lo studio, la sinergia tra alta pressione persistente e venti deboli è il motore principale delle marine heatwaves mediterranee. Riconoscere in anticipo i regimi di circolazione subtropicale e le anomalie del vento è fondamentale per migliorare le previsioni climatiche e simulare con precisione gli impatti su ecosistemi marini e comunità costiere.