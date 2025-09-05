Meteo, neve sul Passo Flüela il 5 settembre sulle Alpi Svizzere | FOTO

La neve ha fatto la sua comparsa sul Passo Flüela, a quota 2.383 metri, nella giornata di venerdì 5 settembre 2025. Si è trattato di un episodio del tutto ordinario per le Alpi svizzere a queste altitudini e in questo periodo dell’anno. I climatologi ricordano che nevicate a inizio settembre sono normali oltre i 2000 metri. Possono essere brevi spruzzate senza accumuli, oppure fenomeni più consistenti, a seconda dell’intensità delle perturbazioni.

Condizioni meteo sul Flüela

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre le temperature sono scese abbastanza da trasformare la pioggia in fiocchi di neve.

L’episodio è stato breve, senza accumuli significativi al suolo, con alternanza di rovesci misti e precipitazioni tipiche del periodo.

La variabilità alpina

Questi eventi rientrano nella grande variabilità del clima alpino. Anche in piena estate o a inizio autunno non è raro che un’irruzione di aria fredda porti la neve fin verso i 2000 metri, specie dopo il tramonto o durante passaggi frontali intensi.

Contesto climatologico

Le nevicate settembrine sui passi alpini svizzeri sono osservate quasi ogni anno.

Si tratta di episodi brevi e locali che segnano il passaggio dalla stagione estiva all’autunno, senza rappresentare alcuna anomalia climatica.

Conclusioni

La neve sul Passo Flüela il 5 settembre 2025 è un fenomeno del tutto normale per l’altitudine e la stagione.

Un promemoria della tipica variabilità del meteo alpino e del rapido avvicinarsi dell’autunno.