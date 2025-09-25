Meteo, nevicata spettacolare al Plateau Rosa: fino a 60 cm di neve fresca a fine settembre

Plateau Rosa imbiancato come in pieno inverno: questa mattina, a quota 3.600 metri sul massiccio del Monte Rosa, sono caduti tra 50 e 60 cm di neve fresca, con temperature rigidissime attorno a -10 °C. Un evento raro per la fine di settembre che offre una vera boccata d’ossigeno ai ghiacciai alpini dopo mesi segnati da caldo anomalo e scarse precipitazioni.

Perché l’evento è così significativo

La perturbazione ha fatto scendere lo zero termico fino a circa 2.000 metri, permettendo nevicate già dal fondovalle in alcune aree e accumuli abbondanti in quota. Tra Plateau Rosa e versanti svizzeri del Monte Rosa gli accumuli hanno superato localmente i 50 cm oltre i 3.500 metri. Le minime registrate in cresta, comprese tra -9 e -10 °C, favoriscono la conservazione del manto nevoso.

Effetti su ghiacciai e turismo

Il nuovo manto nevoso riduce la fusione superficiale e migliora, almeno temporaneamente, le condizioni per lo sci autunnale e per il mantenimento del permafrost. I bollettini nivologici segnalano un pericolo valanghe generalmente debole, ma con neve ancora soffice e non compattata: prudenza su pendii ripidi, creste e aree ventate.

Prossimi giorni: tenuta della neve e stabilità

Le previsioni indicano residue deboli precipitazioni in quota seguite da giornate più soleggiate; il persistere di temperature inferiori alla media favorirà una buona conservazione della neve fresca nel breve periodo. Resta però valida la raccomandazione a monitorare gli aggiornamenti nivometeorologici e le condizioni locali, in particolare nelle ore più calde.

Un segnale della variabilità climatica

L’episodio dimostra che, anche a fine settembre, sono possibili nevicate abbondanti in alta quota quando intervengono irruzioni fredde marcate. È un segnale incoraggiante per i ghiacciai, pur senza cancellare le criticità strutturali accumulate nelle ultime stagioni. Per operatori e appassionati di montagna, la parola d’ordine resta prudenza, pianificazione e attenzione ai bollettini ufficiali.

