Meteo, nevicate anticipate in New Hampshire e Siberia: segnali di inverno precoce

Settembre 2025 mostra un volto decisamente invernale: nel New Hampshire si sono già registrate nevicate inusuali per il periodo, segno di una rapida irruzione di aria fredda e della brusca interruzione della stagione calda. In Siberia, la prima grande nevicata del 2025 ha fatto segnare l’avvio più consistente dello snow cover dall’inizio stagione dal 2022, con estensione in aumento già nelle prime due decadi di settembre.

Vortice polare in rafforzamento e possibili effetti Con la fine dell’estate boreale, l’attivazione del vortice polare è un processo fisiologico. Nel settembre 2025 emergono segnali di rafforzamento sul comparto siberiano, un driver cruciale per la circolazione invernale dell’emisfero nord. Un vortice forte trattiene le masse d’aria fredde alle alte latitudini; un vortice debole, invece, favorisce discese artiche verso Europa, Asia e Nord America, aumentando la probabilità di ondate di gelo.

SST elevate e ciclo rapido di evaporazione–nevicata Le temperature superficiali del mare (SST) eccezionalmente alte nel 2025 intensificano l’evaporazione e accelerano i processi di condensazione nelle regioni fredde, con un circuito che sostiene precipitazioni nevose più frequenti e abbondanti. Questo surplus energetico può contribuire a nevicate precoci e a un rapido incremento dello snow cover siberiano.

Prospettive: snow cover in crescita e impatti sulla circolazione Le condizioni attuali favoriscono un aumento veloce dell’estensione nevosa nelle prossime settimane in Siberia, con potenziali ripercussioni sulla circolazione atmosferica invernale dell’emisfero nord. La combinazione di AO, NAO ed ENSO in fase sensibile durante l’autunno 2025 potrà modulare la traiettoria dei jet stream e la frequenza di irruzioni fredde su Eurasia e Nord America.