Meteo, Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale: Settembre 2025 ad alto rischio temporali e alluvioni lampo

Marocco, Algeria e Mauritania: temporali tropicali e rischio inondazioni

Maltempo nord Africa
Settembre 2025 si apre con un pattern marcato di instabilità tra Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale. Le principali simulazioni atmosferiche indicano contrasti termici netti, umidità in risalita dal settore tropicale e ondulazioni del flusso in quota: una combinazione che favorisce temporali intensi, piogge concentrate in poche ore e un rischio idrogeologico crescente, specie dove i suoli risultano già prossimi alla saturazione.

Dove e quando: le aree più esposte

Nella prima parte del mese, il rischio maggiore riguarda Marocco sud-occidentale, Mauritania e i settori meridionali e occidentali dell’Algeria, con sconfinamenti su porzioni interne della Tunisia. Qui potranno svilupparsi celle convettive di tipo tropicale capaci di scaricare rovesci torrenziali. Nei contesti semi-aridi, la scarsa capacità d’infiltrazione dei suoli e la presenza di wadi asciutti accrescono la probabilità di piene improvvise.

Tra fine prima decade e inizio seconda, l’instabilità tenderà a spostarsi verso est, interessando la Libia occidentale e centrale. Alcuni scenari delineano la formazione di minimi barici di bassa quota tra Tunisia e Algeria orientale e un profilo di wind shear favorevole a linee temporalesche organizzate.

La dinamica in quota che alimenta i fenomeni

  • Alimentazione caldo-umida dal Sahara e dall’Atlantico tropicale che eleva il contenuto di vapore nei bassi strati.
  • Forzanti in quota (saccature mobili, jet streak sul bordo del getto) in grado di innescare e sostenere la convezione.

Quando coesistono CAPE medio-alto e shear adeguato, aumentano le probabilità di MCS (sistemi convettivi a mesoscala), squall line e fasi di stazionarietà locale con accumuli molto elevati in tempi brevi.

Rischi principali e ricadute pratiche

  • Alluvioni lampo in bacini piccoli/rapidi e lungo alvei effimeri.
  • Criticità urbane: drenaggi sottodimensionati rispetto a rain rate convettivi elevati, con allagamenti e interruzioni viarie.
  • Grandine e raffiche lineari in prossimità dei sistemi più organizzati, con possibili danni agricoli e alle infrastrutture.
  • Possibili interferenze sul trasporto (aereo/stradale) e disservizi elettrici.

Mediterraneo centro-occidentale: cosa aspettarsi

Le aree costiere tra Algeria, Tunisia, Libia occidentale e i settori marittimi prossimi al Canale di Sicilia potrebbero alternare finestre soleggiate a passaggi temporaleschi rapidi, con mare molto mosso e possibili trasferimenti di sabbia sahariana in fase prefrontale. Nel complesso, la tendenza mensile punta su precipitazioni sopra la media laddove le linee temporalesche riusciranno a organizzarsi e a insistere sulle stesse aree.

Incertezza e buone pratiche

Le proiezioni non sono previsioni puntuali: la convezione dipende da fattori locali che possono mutare nel giro di poche ore. Per ridurre l’esposizione:

  • Consultare i bollettini ufficiali e gli avvisi di Protezione Civile e servizi meteorologici nazionali.
  • Affidarsi al nowcasting (radar/satellite) nei giorni a rischio per cogliere rigenerazioni e stazionarietà.
  • Evitare attraversamenti in alveo e la sosta in sottopassi o aree depresse durante i picchi di pioggia.

In sintesi

Settembre 2025 si profila altamente variabile e instabile su Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale. Marocco, Mauritania e Algeria meridionale/occidentale risultano fra i comparti più sensibili a temporali di forte intensità e flash flood, con possibile traslazione del rischio verso Libia occidentale e Tunisia a cavallo dell’inizio mese. Aggiornare la pianificazione giorno per giorno è essenziale per mitigare i rischi.

