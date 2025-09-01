Meteo, Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale: Settembre 2025 ad alto rischio temporali e alluvioni lampo

MeteoWeb

Settembre 2025 si apre con un pattern marcato di instabilità tra Nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale. Le principali simulazioni atmosferiche indicano contrasti termici netti, umidità in risalita dal settore tropicale e ondulazioni del flusso in quota: una combinazione che favorisce temporali intensi, piogge concentrate in poche ore e un rischio idrogeologico crescente, specie dove i suoli risultano già prossimi alla saturazione.

Dove e quando: le aree più esposte Nella prima parte del mese, il rischio maggiore riguarda Marocco sud-occidentale, Mauritania e i settori meridionali e occidentali dell’Algeria, con sconfinamenti su porzioni interne della Tunisia. Qui potranno svilupparsi celle convettive di tipo tropicale capaci di scaricare rovesci torrenziali. Nei contesti semi-aridi, la scarsa capacità d’infiltrazione dei suoli e la presenza di wadi asciutti accrescono la probabilità di piene improvvise. Tra fine prima decade e inizio seconda, l’instabilità tenderà a spostarsi verso est, interessando la Libia occidentale e centrale. Alcuni scenari delineano la formazione di minimi barici di bassa quota tra Tunisia e Algeria orientale e un profilo di wind shear favorevole a linee temporalesche organizzate.

La dinamica in quota che alimenta i fenomeni Alimentazione caldo-umida dal Sahara e dall’Atlantico tropicale che eleva il contenuto di vapore nei bassi strati.

dal Sahara e dall’Atlantico tropicale che eleva il contenuto di vapore nei bassi strati. Forzanti in quota (saccature mobili, jet streak sul bordo del getto) in grado di innescare e sostenere la convezione. Quando coesistono CAPE medio-alto e shear adeguato, aumentano le probabilità di MCS (sistemi convettivi a mesoscala), squall line e fasi di stazionarietà locale con accumuli molto elevati in tempi brevi.

Rischi principali e ricadute pratiche Alluvioni lampo in bacini piccoli/rapidi e lungo alvei effimeri.

in bacini piccoli/rapidi e lungo alvei effimeri. Criticità urbane : drenaggi sottodimensionati rispetto a rain rate convettivi elevati, con allagamenti e interruzioni viarie.

: drenaggi sottodimensionati rispetto a convettivi elevati, con allagamenti e interruzioni viarie. Grandine e raffiche lineari in prossimità dei sistemi più organizzati, con possibili danni agricoli e alle infrastrutture.

e in prossimità dei sistemi più organizzati, con possibili danni agricoli e alle infrastrutture. Possibili interferenze sul trasporto (aereo/stradale) e disservizi elettrici.

Mediterraneo centro-occidentale: cosa aspettarsi Le aree costiere tra Algeria, Tunisia, Libia occidentale e i settori marittimi prossimi al Canale di Sicilia potrebbero alternare finestre soleggiate a passaggi temporaleschi rapidi, con mare molto mosso e possibili trasferimenti di sabbia sahariana in fase prefrontale. Nel complesso, la tendenza mensile punta su precipitazioni sopra la media laddove le linee temporalesche riusciranno a organizzarsi e a insistere sulle stesse aree.

Incertezza e buone pratiche Le proiezioni non sono previsioni puntuali: la convezione dipende da fattori locali che possono mutare nel giro di poche ore. Per ridurre l’esposizione: Consultare i bollettini ufficiali e gli avvisi di Protezione Civile e servizi meteorologici nazionali.

e gli avvisi di e servizi meteorologici nazionali. Affidarsi al nowcasting (radar/satellite) nei giorni a rischio per cogliere rigenerazioni e stazionarietà .

(radar/satellite) nei giorni a rischio per cogliere e . Evitare attraversamenti in alveo e la sosta in sottopassi o aree depresse durante i picchi di pioggia.