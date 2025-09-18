Meteo, ondata di caldo eccezionale in Corea del Sud: settembre 2025 da record

Dall’inizio dell’estate 2025 l’Asia orientale è interessata da una ondata di caldo prolungata; la Corea del Sud è tra le aree più colpite. Le condizioni simil “sauna” persistono con temperature minime notturne spesso sopra i 27 °C. A Seongsan è stata misurata una minima eccezionale di 33,7 °C, la più alta mai registrata nel mese di settembre per la zona.

Estate 2025: la più calda mai registrata in Corea del Sud L’estate 2025 è risultata la più calda dall’inizio delle serie storiche (1973): la media delle massime ha raggiunto 30,7 °C e la media nazionale 25,7 °C. La popolazione ha affrontato 28,1 giorni di ondata di caldo (massime > 33 °C) e 15,5 notti tropicali (minime > 25 °C), confermando un caldo estremo anche nelle ore notturne.

Perché fa così caldo: anticicloni subtropicali e persistenza del segnale La sovrapposizione dell’Anticiclone del Pacifico nord e di quello tibetano ha intrappolato il calore sulla regione, riducendo la ventilazione e impedendo un efficace raffrescamento notturno. Il pattern barico favorisce la continuità di temperature sopra media e la possibilità di nuovi record nel prosieguo di settembre 2025.

Settembre da record: minime e massime oltre le medie storiche Nel mese di settembre le anomalie termiche hanno continuato a crescere: a Seongsan sia le minime sia le massime hanno superato le medie storiche, sancendo il settembre più caldo mai osservato localmente. Le previsioni per i prossimi giorni indicano la persistenza del pattern caldo con ulteriori picchi possibili.

Un fenomeno regionale: Giappone, Cina e Sud-Est asiatico nella morsa del caldo L’evento coreano si inserisce in una più ampia ondata di caldo asiatica che coinvolge Giappone, Cina e il Sud-Est asiatico, alimentata da anticicloni subtropicali robusti e, in più aree, da marine heatwaves che incrementano l’energia disponibile.

Impatto su salute, agricoltura e risorse idriche Le condizioni di caldo-umido prolungato accrescono il rischio di stress da calore, con ricadute su salute pubblica, sistemi di raffrescamento e consumi energetici. Ripercussioni si osservano anche su agricoltura e risorse idriche, specie nelle aree urbane densamente popolate.

Prospettiva scientifica: variabilità naturale e cambiamento climatico I climatologi collegano questi estremi di caldo alla combinazione di variabilità naturale e riscaldamento globale. Le ondate di calore iniziano prima, durano più a lungo e risultano più intense, una tendenza destinata a proseguire se non verranno ridotte le emissioni e migliorate le misure di adattamento.