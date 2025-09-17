Meteo, ondata di caldo eccezionale in Spagna: picchi fino a 40°C

La Spagna sta vivendo una fase di caldo anomalo che raggiunge l’apice tra oggi e domani (17–18 settembre 2025). Le principali fonti meteorologiche indicano si tratti con ogni probabilità del periodo più caldo del mese, con scarti rispetto alla climatologia di metà settembre ampi e diffusi.

Temperature e anomalie previste Andalusia : massime prossime a 40°C , localmente superiori nelle valli di Guadalquivir e Guadiana .

: massime prossime a , localmente superiori nelle valli di e . Valle dell’Ebro : picchi di 36–37°C .

: picchi di . Pianure e interne : valori diffusi di 30–34°C .

: valori diffusi di . Anomalie ECMWF: scarti di +8/+12°C sulla media 1979–2010. L’entità delle anomalie termiche colloca l’evento tra i più significativi degli ultimi anni per il mese di settembre, con effetti percepibili anche nelle regioni centro settentrionali.

Cause sinottiche: anticiclone subtropicale L’episodio è innescato dall’espansione dell’anticiclone subtropicale verso la Penisola Iberica, che convoglia masse d’aria molto calde. La persistenza di cielo sereno e venti deboli favorisce l’ulteriore aumento delle temperature e la tenuta delle massime anche nelle ore serali.

Impatti: salute, ambiente ed energia Il caldo estremo a metà settembre aumenta i rischi per la salute pubblica (stress termico, disidratazione), intensifica la domanda energetica per il raffrescamento e influisce su ecosistemi e attività agricole. Si raccomandano idratazione, limitazione degli sforzi nelle ore centrali e attenzione alle categorie fragili.

Tendenza a breve: persistenza delle anomalie e soglie elevate Le previsioni confermano una anomaly persistence almeno nel breve termine, con probabilità concreta che molte località del sud e della valle dell’Ebro tocchino valori insolitamente elevati per la stagione. Sarà cruciale monitorare gli aggiornamenti locali per eventuali avvisi o allerte meteo.